L:s nya siffra: 1,4 procent

Resultatet kommer från en ny opinionsmätning som Indikator Opinion har genomfört på uppdrag av Sveriges Radio Ekot.

– Det här är riktiga katastrofsiffror för Liberalerna, säger Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator, till Ekot.

Han pekar på att det internationella läget har tagit stort utrymme i debatten, vilket kan ha gjort det svårare för den nya partiledaren Simona Mohamsson att nå ut.

I samma mätning hamnar även Kristdemokraterna under spärren, med 3,9 procent. Centerpartiet noteras däremot över fyra procent och får 5,3, efter att tidigare ha legat under gränsen.

Resultatet (procent)

V: 7,5 (+0,4)

MP: 4,7 (-1,7)

S: 35,4 (+0,2)

C: 5,3 (+1,5)

L: 1,4 (-0,7)

M: 18,9 (+0,5)

KD: 3,9 (0,0)

SD: 21,4 (0,0)