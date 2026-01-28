L:s nya siffra: 1,4 procent

Resultatet kommer från en ny opinionsmätning som Indikator Opinion har genomfört på uppdrag av Sveriges Radio Ekot.
– Det här är riktiga katastrofsiffror för Liberalerna, säger Per Oleskog Tryggvason, opinionschef på Indikator, till Ekot.
Han pekar på att det internationella läget har tagit stort utrymme i debatten, vilket kan ha gjort det svårare för den nya partiledaren Simona Mohamsson att nå ut.
I samma mätning hamnar även Kristdemokraterna under spärren, med 3,9 procent. Centerpartiet noteras däremot över fyra procent och får 5,3, efter att tidigare ha legat under gränsen.
Resultatet (procent)
V: 7,5 (+0,4)
MP: 4,7 (-1,7)
S: 35,4 (+0,2)
C: 5,3 (+1,5)
L: 1,4 (-0,7)
M: 18,9 (+0,5)
KD: 3,9 (0,0)
SD: 21,4 (0,0)