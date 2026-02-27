Lyten köper Northvolt – för 45 miljoner kronor

Northvolt ansökte om konkurs i mars 2025. Vid den tidpunkten hade bolaget omkring 5.000 anställda, varav cirka 3.000 arbetade vid batterifabriken Northvolt Ett i Skellefteå.

I samband med övertagandet meddelar Lyten att arbetet med att starta upp batteriproduktionen nu inleds. Bolaget planerar att anställa omkring 600 personer under de kommande tolv månaderna, med sikte på ytterligare utbyggnad framöver.

Redan i augusti i fjol offentliggjorde Lyten att man avsåg att köpa anläggningen, med ambitionen att slutföra affären i oktober 2025. Lytens marknadschef Keith Norman har tidigare beskrivit processen som "komplex i flera avseenden".

Samtidigt står det klart att datacenterbolaget EdgeConneX etablerar ett datacenter på fabriksområdet i nära samarbete med Lyten.

– Vi är förstås glada över att batteriproduktionen nu kan återupptas i Skellefteå, säger kommundirektören Kristina Sundin Jonsson i ett pressmeddelande.