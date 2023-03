Macron tog av sig lyxklocka i smyg under intervju

Emmanuel Macrons beslut att runda parlamentet och tvinga igenom en höjning av pensionsåldern från 62 till 64 år har skapat mycket omfattande och våldsamma protester.

Den nu uppmärksammade händelsen inträffade halvvägs genom en tv-intervju på bästa sändningstid på onsdagen, då Macron försvarade sin pensionsreform.

Presidenten lade plötsligt händerna under bordet medan han fortsatte prata. När han tog upp händerna igen var lyxklockan på hans vänstra armled borta.

Kritiker hävdar att incidenten visar att den 45-årige liberalen saknar kontakt med vanligt folk.

Företrädare för Macron företrädare uppger dock att presidenten tog av sig klockan eftersom den "klirrade på bordet".

French President Macron seemingly realizes mid-interview that he's wearing a VERY expensive watch as he tells the French people they need to sacrifice more.



Like a magic trick, his hands go under the table and... poof! The watch is gone.pic.twitter.com/qhVGNSQIj5

