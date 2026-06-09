Massie kräver ny utredning om USS Liberty

Thomas Massie – som nyligen besegrades av Israellobbyn i ett historiskt primärval i Kentucky – framförde kravet i representanthuset på 59-årsdagen av attacken.

Överlevande från USS Liberty fanns på plats när han höll sitt anförande.

Israel har länge hävdat att angreppet var ett misstag under sexdagarskriget. Flera ur besättningen har däremot sagt att fartyget angreps avsiktligt.

– Medan de fortfarande lever behöver de få ett avslut, sade Massie om de överlevande.

Han uppmanade USA att ge veteranerna upprättelse.

– Låt oss ge dem ett avslut. Låt oss tillsätta en utredning. Låt oss anta en resolution som hedrar dem. Det borde ha skett för länge sedan. Och sedan kan de få sin rättvisa.

59 years ago today, Israel attacked the USS Liberty in international waters. 34 crew members were killed and 174 were wounded by the IDF.



Today, I spoke on the House floor to honor the fallen and to recognize the survivors who were present in the gallery. pic.twitter.com/DK7WUFnKve — Thomas Massie (@RepThomasMassie) June 8, 2026

USS Liberty hade skickats till internationellt vatten norr om Sinaihalvön för observation och underrättelseinhämtning när det angreps den 8 juni 1967. Israeliska stridsflyg öppnade eld, fällde napalm och torpederade därefter fartyget.

Massie ifrågasätter den officiella förklaringen, som går ut på att fartyget inte identifierades korrekt.

– Sikten var obegränsad. Den amerikanska flaggan vajade stolt på USS Liberty, sade han i kongressen.

Massie noterade också att israeliska flygplan hade setts spana på det amerikanska fartyget dagen före attacken.

– Israelerna var inställda på att inte lämna kvar några överlevare, sade han.

I talet hänvisade Massie bland annat till den tidigare utrikesministern Dean Rusk och till den tidigare högt uppsatte militären Thomas Hinman Moorer, som båda har ifrågasatt den officiella versionen.

– Ingen av dessa framstående män tror att detta var en olycka, sade Massie.

Han fortsatte:

– De tror att det var avsiktligt mördande begått av landet Israel, antingen som en falsk flagg-operation eller därför att de helt enkelt inte ville att någon skulle observera vad de gjorde den dagen.

USS Liberty Veterans Association, som till stor del består av överlevande, hyllar Massies tal.

"Historien som INGEN annan kongressledamot ens vill lyssna på", skriver gruppen på sociala medier.