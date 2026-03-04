© X
"Ingen ska behöva dö för ett främmande land", säger Megyn Kelly.

Megyn Kelly: Våra soldater dör för Israel

Publicerad 4 mars 2026 kl 11.24

Utrikes. Den amerikanska programledaren och konservativa profilen Megyn Kelly riktar nu skarp kritik mot president Donald Trumps beslut att bomba Iran. Enligt Kelly dör amerikanska soldater nu i ett krig som utkämpas för att främja andra länders maktintressen.
– Det här känns väldigt mycket som att det i grunden är Israels krig, säger hon.

Dela artikeln

Megyn Kelly var tidigare programledare på Israel-närstående Fox News, där hon bland annat fick propagera för Irakkriget.

Idag är hon oberoende och har sedan mordet på Charlie Kirk i somras börjat öppet kritisera det israeliska inflytandet över amerikansk politik.

I en ny videomonolog diskuterar Megyn Kelly de amerikanska soldater som dödats i det nya kriget mot Iran.

– Min egen känsla är att ingen ska behöva dö för ett främmande land. Jag anser inte att de fyra soldaterna dog för USA. Jag anser att de dog för Iran eller för Israel, säger hon.

Kelly, som tidigare har stöttat president Trump, säger att hon är skeptisk till krigets syfte.

– Vår regerings jobb är inte att se efter Iran eller Israel. Den ska se efter oss. Och det här känns väldigt mycket som att det i grunden är Israels krig, säger hon och listar Israelaktivister som varit pådrivande för kriget.

Samtidigt säger Kelly att hon tror att Trump personligen inte vill dra in USA i ett långvarigt krig.

– Jag tror att Trump inte vill dra in oss i ännu ett evighetskrig och att han inte frivilligt skulle gå in i ett träsk. I hans huvud tror han att han kan göra det här, säger hon.

En annan tidigare Fox News-stjärna, Tucker Carlson, har också slagit fast att Irankriget är "Israels krig". Enligt honom är syftet med kriget att skapa kaos i regionen så att Israel kan flytta fram sina positioner och nå regional hegemoni Mellanöstern, på både USA:s och de andra regionala staternas bekostnad.

Utspelen kommer efter att USA:s utrikesminister Marco Rubio i en genomgång för kongressledamöter sagt att attackerna mot Iran genomfördes efter att USA fått veta att Israel var på väg att attackera landet.

– Det överhängande hotet var att vi visste att om Iran attackerades, och vi trodde att de skulle bli attackerade, så skulle de omedelbart ge sig på oss, och vi tänkte inte bara sitta där och ta emot ett slag innan vi svarade, säger Rubio.

Utspelet har tolkats som en bekräftelse på att det var Israel som tvingade in USA i kriget.

"Utrikesminister Rubios uttalanden visar att Israel satte amerikanska styrkor i fara genom att insistera på att attackera Iran", skriver den demokratiske kongressledamoten Joaquin Castro på X.

Även den konservative kommentatorn Matt Walsh reagerar på Rubios kommentar:

"Så han säger rakt ut att vi är i krig med Iran eftersom Israel tvingade oss."

Hittills uppges fem amerikanska soldater ha dödats i den nya Irankriget.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 155398932

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 155398933

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Nordiskt möte om att utvisa flyktingar som dömts för våldtäkt

"Den som är här och begår brott kommer vi utvisa". Länderna vill påverka Europarådet och FN-konventionernas praxis.0 

Ekonominyheter

"Markant" lyft för bostadspriserna

Både bostadsrätter och villor ökade med 1,6 procent i februari.. "Det våras för bostadspriserna."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.