Metande par fann rekordskatt – får fyra miljoner av staten

Publicerad 21 maj 2026 kl 12.24

Inrikes. Ett par på Mörkö skulle bara gräva fram metmask inför en fisketur. I stället slog spaden i det som enligt Riksantikvarieämbetet är Sveriges största myntskatt. Nu får paret rekordersättning för fyndet.

Det står nu klart att paret får fyra miljoner kronor i ersättning för Hörningsholmsskatten. Det är den högsta inlösenersättning som någonsin betalats ut.

Fyndet gjordes i augusti 2025 i en skogsdunge på Mörkö utanför Södertälje. Skatten bestod av 24.100 silvermynt och 144 andra föremål från vikingatiden och tidiga medeltiden.

– En inlösensersättning ska vara skälig. Den ska inte missgynna upphittaren, men inte heller ligga på en så hög nivå att den riskerar att uppmuntra till skattplundring, säger överantikvarie Magnus Larsson i ett pressmeddelande.

Skatten låg i en kopparkittel strax under markytan. När fyndet blev offentligt förra året berättade arkeologen Richard Grönwall, vid Uppdrag Arkeologi, hur oväntad upptäckten var.

– De körde i princip spaden rakt ner i kopparkitteln, sade han till Hela Gotland.

I kitteln fanns bland annat mynt, silversmycken, pärlor, silverskålar och korsformade hängen. Ungefär 16.000 av mynten uppges vara präglade på Gotland, medan omkring 8.000 är präglade i Svealand.

– Mellan år 1140 och 1220. Det är otroligt unikt. Jag vet inte om så många mynt från den här perioden någonsin har påträffats tidigare. Det här är den största myntskatten från den här perioden. Vi hade ett 80-tal gotländska mynt från Mälardalsrådet tidigare – nu sitter vi plötsligt med 16.000, sade Richard Grönwall.

Riksantikvarieämbetet bedömer att Hörningsholmsskatten har stort kulturhistoriskt värde och kan ge ny kunskap om Sveriges tidiga ekonomi.

