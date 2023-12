Migrationsverket backar om utvisning till Gaza

Mannen från Gaza sökte asyl i Sverige i början på förra året.

På torsdagen fick han besked om att han skulle utvisas och att han förväntades återvända frivilligt inom en fyraveckorsperiod från det att beslutet vunnit laga kraft.

Migrationsverket hänvisade i ärendet till att situationen i Gaza inte är sådan att "alla och envar riskerar att dödas eller skadas". Mannens uppgifter om att han riskerar att dödas eftersom han varit involverad i en hedersrelaterad konflikt ansågs inte vara tillförlitliga.

Migrationsverket konstaterade också i beslutet att det "fortfarande finns en säker resväg till Gaza":

"Du har ett hemlandspass varför du kan resa in i Egypten och senare resa in i Gaza via gränsövergången i Rafah. Det har vidare inte framkommit någon information om att du skulle vara särskilt utsatt på resvägen genom Sinaiöknen i Egypten."

Utvisningsbeslutet fattades trots att Migrationsverket sedan den 10 oktober har infört verkställighetsstopp i alla Gaza-ärenden. Verkställighetsstoppet innebär att samtliga utvisningar tillfälligt stoppas från att verkställas på grund av den rådande säkerhetssituationen.

Nu uppger Migrationsverket att beslutet om mannen har fattats felaktigt. Myndigheten "behöver titta på det här ärendet igen", säger Anna Lindblad, biträdande rättschef på Migrationsverket, till Aftonbladet.