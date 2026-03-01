Minst nio döda i attacker mot Jerusalem

Minst nio personer dödades och över 40 skadades när en ballistisk robot träffade skyddsrummet i Beit Shemesh på söndagseftermiddagen.

Bland de skadade finns flera allvarligt skadade, däribland en fyraårig pojke och en tioårig flicka.

Minst nio döda i attack mot Jerusalem https://t.co/TwpRvBez2x pic.twitter.com/HqAWZWzUdX — Fria Tider (@friatider) March 1, 2026

Den 16-årige Gavriel Baruch har identifierats som det fjärde dödsoffret i attacken.

Israels försvarsmakt uppger att flyglarmet ljöd i staden men att roboten inte kunde stoppas trots att varningssystemet fungerade.

I ett separat nedslag i Jerusalem (videon ovan) skadades tre personer, en av dem måttligt.

USA:s president Donald Trump säger dagen efter att Irans högste ledare Ali Khamenei dödats att han är beredd att tala med Irans ledare och att anfallen kan pågå i upp till fyra veckor. Han varnade samtidigt för fler döda amerikaner.

En opinionsmätning visar att bara var fjärde amerikan stöder attacken, skriver Reuters.

I Iran attackerades en flickskola under lördagen. Först rapporterades omkring 50 döda och 60 skadade. På söndagen steg siffran till 148 döda och 95 skadade, enligt Al Jazeera.