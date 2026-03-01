© Skärmdump/Telegram
En iransk missil letar sig förbi det israeliska luftvärnet och slår ned i Jerusalem och skadar tre.

Minst nio döda i attacker mot Jerusalem

Publicerad 1 mars 2026 kl 23.48

Utrikes. Nio personer har dött när en iransk missil träffade ett skyddsrum vid en synagoga tre mil utanför Jerusalem, och ytterligare tre personer skadats när en missil slog ned i en regeringsbyggnad i stadskärnan.

Minst nio personer dödades och över 40 skadades när en ballistisk robot träffade skyddsrummet i Beit Shemesh på söndagseftermiddagen.

Bland de skadade finns flera allvarligt skadade, däribland en fyraårig pojke och en tioårig flicka.

Den 16-årige Gavriel Baruch har identifierats som det fjärde dödsoffret i attacken.

Israels försvarsmakt uppger att flyglarmet ljöd i staden men att roboten inte kunde stoppas trots att varningssystemet fungerade.

I ett separat nedslag i Jerusalem (videon ovan) skadades tre personer, en av dem måttligt.

USA:s president Donald Trump säger dagen efter att Irans högste ledare Ali Khamenei dödats att han är beredd att tala med Irans ledare och att anfallen kan pågå i upp till fyra veckor. Han varnade samtidigt för fler döda amerikaner.

En opinionsmätning visar att bara var fjärde amerikan stöder attacken, skriver Reuters.

I Iran attackerades en flickskola under lördagen. Först rapporterades omkring 50 döda och 60 skadade. På söndagen steg siffran till 148 döda och 95 skadade, enligt Al Jazeera.

