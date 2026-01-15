© Missing People
 

Missing People efterlyser försvunna Carina

Publicerad 15 januari 2026 kl 12.57

Inrikes. En 50-årig kvinna är försvunnen i Västerås. Missing People har gått ut med en efterlysning och ber nu allmänheten om hjälp.

Dela artikeln

Carina, 50, har varit försvunnen sedan den 5 januari 2026, enligt Missing People.

Hon sågs senast i stadsdelen Malmaberg i Västerås. Sedan dess har ingen hört av henne.

Enligt den efterlysning som Missing People publicerat har Carina mörkt brunt hår. Hon är cirka 166 centimeter lång och väger omkring 70 kilo. Vilka kläder hon bar vid försvinnandet är oklart.

Organisationen uppmanar alla som kan ha sett Carina, eller som har uppgifter som kan hjälpa till att hitta henne, att kontakta polisen.

Tips och iakttagelser som kan vara av betydelse ska lämnas till polisen på telefonnummer 114 14.

Asylaktivist riskerar 25 års fängelse

51-åringen försörjer sig på sin godhet. Men nu är det slut på det hela.0 Plus

Är det här Hitler – tio år efter hans död?

CIA jagade naziledaren i Sydamerika – långt efter "självmordet" i bunkern. Det visar hemliga dokument som nu för första gången offentliggörs.0 Plus

Bubblan Sverige

Två miljoner svenskar försörjer resten

Skandalsiffror över andelen skattefinansierade invånare i ny rapport. Nästan ingen i landet har ett hederligt – icke skattefinansierat – jobb.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Åklagaren kräver sex månaders fängelse för Sonesson (M)

Tackade nej till invandrare. Nu riskerar Staffanstorps-basen få skaka galler.0 

Ekonominyheter

Guld- och silverpriser på nya rekordnivåer

Tillgångarna fortsätter att rusa.. Spänningar mellan Trump och Fed driver på.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.