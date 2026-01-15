Missing People efterlyser försvunna Carina

Carina, 50, har varit försvunnen sedan den 5 januari 2026, enligt Missing People.

Hon sågs senast i stadsdelen Malmaberg i Västerås. Sedan dess har ingen hört av henne.

Enligt den efterlysning som Missing People publicerat har Carina mörkt brunt hår. Hon är cirka 166 centimeter lång och väger omkring 70 kilo. Vilka kläder hon bar vid försvinnandet är oklart.

Organisationen uppmanar alla som kan ha sett Carina, eller som har uppgifter som kan hjälpa till att hitta henne, att kontakta polisen.

Tips och iakttagelser som kan vara av betydelse ska lämnas till polisen på telefonnummer 114 14.