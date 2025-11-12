© L/Faksimil
Simona Mohamsson blev ny partiledare i slutet av juni.

Mohamsson-effekten: Sämsta siffran för L sedan 1967

Publicerad 12 november 2025 kl 11.09

Inrikes. I somras tog Simona Mohamsson över Liberalerna och började prata om hur välintegrerad hon är och om sitt fokus på att bygga "blågul islam". Partiet rasar nu till 2,2 procent i SVT/Verians novembermätning – den lägsta nivån sedan mätningarna startade 1967.

På 1960-talet kunde dåvarande Folkpartiet nå runt 20 procent i Sifo.

I dag – när Sifo heter Verian – bottnar L alltså på 2,2.

Partisekreteraren Fredrik Brange (L) skyller på att diskussionen om samarbeten dominerat allt annat.

– Regeringsfrågan har överskuggat oss som parti, säger han till SVT.

Brange konstaterar att siffran är svag men inte oväntad.

– Vi är så klart inte nöjda med den här siffran, samtidigt så vet vi andra mätningar att vi ligger mellan 2 och 3 procent i opinionen så det kommer inte som någon stor överraskning, säger han.

Även Verians opinionsansvarige Per Söderpalm pekar på bland annat på att Liberalernas kampanjer med Mohamsson inte gett någon märkbar positiv effekt.

– Trots ”popcornstrategin” med flera olika skolförslag och en ny reklamkampanj med Simona Mohamsson märks såhär långt inget avtryck i opinionen. Liberalernas position i regeringsfrågan kan vara en orsak till den svaga utvecklingen, säger han till SVT.

I övrigt står opinionen i stort stilla. Jämfört med oktober syns inga statistiskt säkerställda förändringar. Skillnaden mellan Tidöpartierna och oppositionen är 8,2 i denna mätning.

