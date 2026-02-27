Mohamsson medger: "Det här är katastrofsiffror"

I Sveriges Radios senaste opinionsmätning från Indikator landar Liberalerna på 1,3 procent. Det är den lägsta noteringen hittills.

– Jag är orolig. Det här är katastrofsiffror. Men vi har också varit i en situation under lång tid där vi har haft katastrofala siffror. Det kommer inte vända över en natt, säger hon till Aftonbladet.

Mätningen visar dessutom att en växande andel väljare inte tror att partiet tar sig in i Sveriges riksdag efter valet i september.

Trots det avfärdar Mohamsson tanken på att väljarna redan gett upp partiet. Hon varnar också för att det kan bli "en farlig vänstersväng" om Liberalerna inte får vara med i både riksdag och regering även efter nästa val, trots att alltså nästan ingen vill rösta på partiet.