Mohamsson omvald under kaosmöte – L-topp lämnar i protest

Liberalerna höll ett extrainsatt landsmöte på söndagen för att avgöra partiledarfrågan. Utfallet blev att Simona Mohamsson får fortsatt förtroende, efter att 95 röstade ja medan 80 avstod.

Mötet, som skulle bli kort, drog i stället ut i nästan fyra och en halv timme. Återkommande problem med uppkopplingar och deltagare som kastades ut skapade irritation bland ombuden.

– Det är inte acceptabelt, sade ombudet Jens Wennberg.

Flera vittnade om att röstlängden inte fungerade. Deltagare försvann ur systemet eller registrerades fel.

– Nu fick jag en ruta här där det står att jag ej är upptagen i röstlängden, sade ombudet Björn Ljung.

Efter ett manuellt upprop kunde mötet till slut fortsätta. Men kritiken mot genomförandet var hård.

– Jag måste faktiskt ifrågasätta den här tekniken. Det här blir faktiskt inte demokratiskt, sade Jens Wennberg.

SVT:s inrikespolitiska kommentator Elisabeth Marmorstein reagerar på strulet.

– Det är väldigt anmärkningsvärt. Det här är ett jätteviktigt möte och att man då inte ser till att ha ordning på tekniken får man säga är ett visst underbetyg, säger hon till SVT.

Bakgrunden till det extrainsatta mötet är partiledningens nya linje i regeringsfrågan. Liberalerna öppnar nu för att samarbeta med Sverigedemokraterna i en regering efter nästa val, vilket markerar ett tydligt brott mot tidigare beslut.

– Nu har vi fattat ett viktigt beslut för vårt partis framtid. Tio års vånda är över. Genom Sverigelöftet finns nu ett samlat regeringsalternativ på vår sida av politiken, säger Simona Mohamsson.

Beskedet har skapat starka reaktioner inom partiet. Kort efter mötet meddelade flera företrädare att de lämnar sina uppdrag.

En av dem är Monica Lundin, som nu avgår från partistyrelsen och lämnar sina ledande roller i Dalarna.

Monica Lundin skriver i ett pressmeddelande att hon inte anser sig vara en lämplig kandidat för att företräda partiet nationellt.

"Det är med sorg jag ser hur demokratiska principer har frångåtts i Liberalerna", skriver hon.

Trots avhoppet stannar hon kvar i lokalpolitiken.

"Jag har fortsatt förtroende för mina partikamrater här i Dalarna och det behövs fortsatt liberala röster i vårt län", skriver hon.