MP-toppen: Trump är ett "vidrigt litet as"

Det är Lorentz Tovatt, riksdagsledamot i näringsutskottet och klimatpolitisk talesperson för Miljöpartiet, som nu går till verbalt angrepp mot Donald Trump.

Detta sedan Trump, enligt Washington Post, öppnat för olje- och gasutvinning i viltreservatet Arctic National Wildlife Refuge i norra Alaska.

Om detta skriver MP-politikern på Twitter:

"Vilket vidrigt litet as Trump är."

Reaktionerna i kommentarsfältet är många.

"Är detta språkbruket man kan förvänta sig av en riksdagsledamot? Ditt ordförråd är tämligen fattigt", skriver en person.

"Mogen kommentar. It's okay when we do it", heter det också.

"Oavsett vad man tycker om Trump så är ditt beteende ovärdigt en riksdagsman. Din curlade snorunge", säger en annan.

"Moget där herr Tovatt, du ska vara folkvald och representera vårt land med gott omdöme. Precis allt blev fel så gör om och gör rätt", anser en annan användare på mikrobloggen.

Enligt Trumpadministrationen skulle utvinning i naturområdet innebära ett helt nytt kapitel i amerikansk energiförsörjning. Man räknar med en energipotential på upp till 12 miljarder oljefat. Samtidigt hävdar regeringen att natur och djurliv i reservatet kommer skyddas.