Must: Skandinavien hotas – av fred i Ukraina

Publicerad 11 januari 2026 kl 16.47

Utrikes. Försvarsmaktens underrättelsetjänst Must varnar för fred i Ukraina eftersom det skulle kunna medföra ett teoretiskt hot om Ryssland fick mer resurser till Östersjöområdet. Det uttalade hotet mot Grönland "duckar" man dock från Natohåll.

Ett eventuellt vapenstillestånd eller en fred i Ukraina kan, enligt Must, innebära att ryska militära resurser omfördelas.

– Skulle det bli någon form av vapenstillestånd, fred eller vad man nu kallar det, som frigör ryska resurser, så tror vi och gör bedömningen att de kan tillföras i vår riktning, säger Must-chefen Thomas Nilsson till Aftonbladet.

Östersjöområdet är fortsatt prioriterat för Ryssland, enligt underrättelsetjänsten.

Samtidigt bedöms Rysslands försvarsindustri ha hög kapacitet att bygga upp reserver.

Natos överbefälhavare i Europa, Alexus Grynkewich, ser däremot inget omedelbart militärt hot mot alliansens territorium.

– Nej, jag tror inte att det finns ett omedelbart hot just nu, bland annat för att Ryssland är så upptaget i Ukraina, säger Grynkewich till Aftonbladet.

Han enligt tidningen "duckar" han dock frågor om USA:s nya hot mot Grönland. Politik vill han inte ge sig in i, tydligen.

Coop höjde priserna mest under 2025

Stora skillnader mellan matkedjorna.. Så mycket ökade priserna under förra året.0 

