Must: Skandinavien hotas – av fred i Ukraina

Ett eventuellt vapenstillestånd eller en fred i Ukraina kan, enligt Must, innebära att ryska militära resurser omfördelas.

– Skulle det bli någon form av vapenstillestånd, fred eller vad man nu kallar det, som frigör ryska resurser, så tror vi och gör bedömningen att de kan tillföras i vår riktning, säger Must-chefen Thomas Nilsson till Aftonbladet.

Östersjöområdet är fortsatt prioriterat för Ryssland, enligt underrättelsetjänsten.

Samtidigt bedöms Rysslands försvarsindustri ha hög kapacitet att bygga upp reserver.

Natos överbefälhavare i Europa, Alexus Grynkewich, ser däremot inget omedelbart militärt hot mot alliansens territorium.

– Nej, jag tror inte att det finns ett omedelbart hot just nu, bland annat för att Ryssland är så upptaget i Ukraina, säger Grynkewich till Aftonbladet.

Han enligt tidningen "duckar" han dock frågor om USA:s nya hot mot Grönland. Politik vill han inte ge sig in i, tydligen.