Nakna män fick blotta sig för barn på Bud Lights prideparad

Nyhetssajten The Post Millennial har på Twitter publicerat flera otäcka filmer från prideparaden i kanadensiska Toronto på söndagen.

Bland annat tilläts en grupp helt nakna män gå omkring både i paraden och i festivalområdet.

"Jag firar stolt min mångfald", stod det på en skylt som en av männen höll upp.

Naked people march in the Toronto Pride Parade. A man holds a sign that reads “Proudly celebrating my diversity! Is getting naked therapeutic?” Footage by @BethBaisch pic.twitter.com/o1Z35CTwVD

En av sponsorerna bakom evenemanget är Bud Light, som nyligen förlorade miljarder på grund av sitt kontroversiella samarbete med en transvestit på Tiktok.

Bud Light makes an appearance at the Toronto Pride Parade. They are sponsors of the event.



Footage by TPM’s @BethBaisch pic.twitter.com/Qqr9b5jLPb

— The Post Millennial (@TPostMillennial) June 25, 2023