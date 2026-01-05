"Nassesvin": Nya attacken mot Nick Alinia

Angreppet skedde natten mot söndag. På fasaden till bostadshuset och på närliggande fastigheter har okända personer sprejat förolämpningar som ”nasse”, ”ät skit” och ”två kön facist” [sic].

Nick Alinia visar upp klottret i en video och kopplar angreppet till vänsterextrema miljöer som han själv granskat.

– Återigen visar extremvänstern hur de jobbar och hur de vill tysta meningsmotståndare.

Den förra attacken inträffade hösten 2024. Då tog sig gärningspersoner in i porten och vandaliserade området kring hans lägenhetsdörr. En polisanmälan gjordes men lades senare ned.

Alinia menar att den nya attacken tydligt syftar till att skrämma honom till tystnad och att klottret anspelar på uttalanden han nyligen gjort om att det bara finns två kön.

"Att dessa trakasserier riktas mot mig som journalist och opinionsbildare är redan tydligt, men blir än mer uppenbart denna gång då brottslingarna skrivit en tydlig hänvisning till de virala uttalanden jag nyligen gjort gällande hur många kön det finns", skriver han på sin hemsida.

Han anmärker på att angriparna tydligen inte klarade av att stava till "fascist".

"Vänstern har satt i system att kalla som inte håller med dem för fascister, för att på så vis legitimera trakasserier, hot och våld mot dessa personer. Komiskt nog verkar de dock inte kunna stava till det ord de använder flitigast."

Att utsättas för denna typ av lagbrott är "ett kvitto på att man gör något rätt", konstaterar Alinia vidare.

"Som jag sagt förut är den enda effekt dessa attacker ger att min motivation blir om möjligt ännu större än tidigare. Detsamma gäller dreven i massmedia, som bidrar till att legitimera denna typ av trakasserier mot mig. Effekten blir dock den motsatta: min verksamhet växer, och min motivation blir ännu starkare."