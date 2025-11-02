©  Wikadvisor21
 

Nato-landet: Då jämnar vi Moskva med marken

Publicerad 2 november 2025 kl 13.42

Utrikes. Belgien kommer att slå tillbaka hårt om Ryssland använder kärnvapen mot Europa, säger landets försvarsminister Theo Francken. Samtidigt medger han att det mångkulturella Nato-landet inte ens kan få pli på sin egen gängkriminalitet utan militär hjälp.

– Putin vet att om han leker med kärnvapen kommer Moskva att försvinna och världens dagar kommer att vara räknade, säger Francken till tidningen De Morgen.

På frågan om hoten från Vladimir Putin kan innebära en risk för ett kärnvapenanfall mot Bryssel svarar ministern:

– Nej, för då träffar han hjärtat av Nato, och då kommer vi att jämna Moskva med marken, citerad av Mandiner.

Francken beskriver Ryssland som en geopolitisk stormakt med en stark armé och en "formidabel stridsanda", men han tror inte att Putin vågar gå för långt. Han uttrycker också förtroende för att USA:s president Donald Trump skulle respektera Natos artikel 5 om kollektivt försvar.

Idén om en gemensam europeisk armé avfärdar han helt.

– Den som tror på en europeisk armé säljer luftslott. Lyckligtvis har vi Nato, som åter visat sin effektivitet med luftförsvaret i Polen och Estland, säger han.

På hemmaplan är dock säkerheten inte lika fantastisk. Francken riktar kritik mot den ökande invandrar­kriminaliteten i Bryssel och säger att han håller med den liberale partiledaren George-Louis Bouchez om att militären kan behöva sättas in.

– Om vi inte tar itu med kriget inom narkotikahandeln och otryggheten kommer Bryssels cancer att sprida sig till Flamländska Brabant. Kräver det kakiuniformer på gatorna då gör vi det, säger försvarsministern.

