Netanyahu i Vita huset – för sjunde gången

USA:s president Donald Trump tog på onsdagen emot Israels premiärminister Benjamin Netanyahu i Vita huset.

Inför resan till Washington klargjorde Netanyahu att han vill bredda de pågående samtalen om Irans kärnprogram – och ställa krav på Iran som landet redan varit tydlig med att man inte kommer gå med på.

USA och Iran höll indirekta förhandlingar i Oman i fredags och båda sidor har signalerat försiktig optimism.

– Vi får se vad som händer. Jag tror att de vill göra en uppgörelse, säger Trump i en intervju med Fox Business.

– Jag tror att de vore dumma om de inte gjorde det. Vi slog ut deras kärnkraft förra gången, och vi får se om vi slår ut mer den här gången.

Presidenten betonar:

– Det måste vara ett bra avtal. Inga kärnvapen, inga missiler.

Från israelisk sida kräver Netanyahu att samtalen även ska omfatta Irans ballistiska robotprogram och landets stöd till Hamas och Hizbollah. Krav som Iran sagt att man inte ens kommer att gå med på att diskutera. De ballistiska robotarna utgör Irans främsta försvar mot israeliska attacker.

Iran är fortfarande märkt av det tolv dagar långa kriget med Israel i juni. Enligt uppgifter dödades närmare 1.000 personer i Iran och omkring 40 i Israel i kriget.

Trump påstod då att USA hade "utplånat" Irans kärnkapacitet, men den exakta omfattningen av skadan är oklar.

Före kriget anrikade Iran uran till 60 procents renhet – ett tekniskt steg från vapennivå. FN:s atomenergiorgan IAEA har uppgett att Iran var det enda land i världen som anrikade till den nivån utan att inneha kärnvapen.

Irans utrikesminister Abbas Araghchi sade nyligen att samtal förs om "nästa steg" men medgav samtidigt att misstron mellan parterna är en "allvarlig utmaning för förhandlingarna".

Samtidigt har USA förstärkt sin militära närvaro i regionen med bland annat hangarfartyg och luftförsvarssystem. Flera arabiska och muslimska länder har uppmanat till återhållsamhet och varnat för att nya angrepp kan få destabiliserande följder i regionen.