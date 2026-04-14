Netanyahu: Vance rapporterar direkt till mig

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu uppger själv att USA:s vicepresident JD Vance ger honom löpande rapporter om förhandlingarna med Iran.

– Jag talade i går med vicepresident JD Vance. Han ringde mig från sitt flygplan på väg tillbaka från Islamabad. Han rapporterade i detalj till mig, så som denna administration gör varje dag, om hur förhandlingarna utvecklas, sade Netanyahu vid ett regeringsmöte.

Uttalandet har väckt reaktioner i USA, där kritiker ifrågasätter att Israel ska få direkta dagliga uppdateringar om känsliga förhandlingar.

"Trumpadministrationen rapporterar dagligen till Netanyahu om kriget med Iran, men inte till kongressen eller det amerikanska folket. Tänk på det", skriver den demokratiske kongressledamoten Mark Pocan på X.

Den tidigare chefen för USA:s nationella kontraterrorcenter Joe Kent, som nyligen offentligt hoppade av i protest mot Irankriget, varnar för att förhandlingarna kommer att misslyckas så länge israelerna har möjlighet att sabotera dem.

"Israelerna driver på för noll urananrikning eftersom de vet att det är en giftig punkt för Iran och det kommer att leda till att kriget fortsätter", skriver han.

Även iranskt håll kommer reaktioner på Netanyahus utspel. Irans förste vicepresident Mohammad Reza Aref skriver på X att Israel utsätter de amerikanska politikerna för "strukturell förödmjukelse" genom sin kontroll över dem.

"För första gången i historien ger en hög tjänsteman i en regering 'dagliga genomgångar' till ledaren för en annan stat! Frågan handlar inte om oss, det är en fråga om strukturell förödmjukelse. Inser det amerikanska folket att Vita huset i praktiken har blivit en rapporteringsgren åt en annan regim?"

I ett tidigare inlägg skriver vicepresidenten att utgången av förhandlingarna med USA hänger på om det är amerikanska eller israeliska intressen som hävdas av USA:s representanter.

"Om vi förhandlar i Islamabad med representanter för 'America First' är ett avtal som gynnar både sidor och världen sannolikt. Om vi däremot möter representanter för 'Israel First' kommer det inte att bli någon överenskommelse; vi kommer oundvikligen att fortsätta vårt försvar ännu mer kraftfullt än tidigare, och världen kommer att stå inför större kostnader."

Fria Tider rapporterade i mars om hur medlare i samband med samtalen om Iran uppfattade Donald Trumps två andra sändebud – Steve Witkoff och Jared Kushner – som rena israeliska agenter som medvetet saboterade diskussionerna: