Om kriget kommer

Hjärnan bakom Trumps Grönlands-planer talar ut

Publicerad 18 januari 2026 kl 10.59

Utrikes. USA överväger på allvar ett maktövertagande av Grönland, enligt uppgifter i flera amerikanska medier. I en intervju i Fox News lägger nu Vita husets vice stabschef Stephen Miller fram USA:s rättsliga argument för att supermakten ska ta kontroll över det danska territoriet.

Dela artikeln

Presidenten hävdar att Grönland är avgörande för USA:s nationella säkerhet och införde under gårdagen tullar mot länder som motsätter sig amerikanska krav, däribland Sverige.

– Vi behöver Grönland för vår nationella säkerhet. Utan Grönland har vi ett stort hål i vårt försvar, särskilt när det gäller missilförsvar och andra strategiska system, säger Trump.

I en intervju Fox News, av den Trump-lojale programledaren Sean Hannity, utvecklar Stephen Miller Vita husets linje i synen på det som många skulle betrakta som ett olagligt anfallskrig.

– För att kontrollera ett territorium måste man kunna försvara det, utveckla det och bebo det. Enligt all rättslig praxis som funnits i 500 år har Danmark misslyckats på alla dessa punkter, säger Miller.

– Danmark är ett litet land med en liten ekonomi och ett litet försvar. De kan inte försvara eller kontrollera Grönland, fortsätter han.

Han antyder också att Danmark i princip är skyldigt att överlåta Grönland eftersom USA haft en bas där sedan 1950-talet.

USA:s militärbas på Grönland, Thule Air Base (numera Pituffik Space Base), uppfördes huvudsakligen 1951–1953 efter att USA tagit initiativ till ett avtal som skulle skydda USA – ej Danmark – från sovjetiska överraskningsattacker med kärnvapen.

Men enligt Miller är det uppenbarligen något annat som har hänt.

– Det är ett rått och orättvist avtal där amerikanska skattebetalare förväntas lägga hundratals miljarder dollar på att försvara ett territorium som ändå sägs tillhöra Danmark till hundra procent, säger Miller.

– Amerikanska pengar och amerikanska liv är det som håller Europa säkert. President Trump kräver nu att USA ska respekteras, säger han.

– Presidentens ståndpunkt är klar: USA vill kontrollera Grönland. Våra Natoallierade borde stödja oss i detta, säger Miller.

Grönland är i dag ett självstyrande område inom Danmark, men spelar en central roll i den geopolitiska maktkampen i Arktis.

Afghansk landslagsspelare på rymmen efter att ha våldtagit svenska 14-åringar vid sopstation

Fotbollsprofilen har hyllats som integrationsföredöme. Ena flickan började kräkas – han fortsatte ändå.0 Plus

Video: Här försvarar sig läraren mot våldsam elev – sen fick han sparken

"Jag svär på min mamma jag ska boxa dig." Nu granskas fallet av Joakim Lamotte.0 Plus

Här lär sig Luna gå igen – tre år efter Abushis bestialiska våldtäkt

Kämpar på – med svåra hjärnskador. Tre år efter Abushi Kamals bestialiska överfall är Luna 12 år och försöker fortfarande lära sig gå.0 Plus

Nyheter från förstasidan

USA inför strafftullar på Sverige för att ha kritiserat invasion av Grönland

10 procent direkt – men höjs till 25 procent i juni. Och kommer fortsätta – tills Grönland är amerikanskt.0 

Ekonominyheter

Mjölk dyrare än läsk med Sveriges nya priser

"Mjölk gick om literpriset på läsk".. Senast det skedde var under Koreakriget på 1950-talet.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.