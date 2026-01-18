Hjärnan bakom Trumps Grönlands-planer talar ut

Presidenten hävdar att Grönland är avgörande för USA:s nationella säkerhet och införde under gårdagen tullar mot länder som motsätter sig amerikanska krav, däribland Sverige.

– Vi behöver Grönland för vår nationella säkerhet. Utan Grönland har vi ett stort hål i vårt försvar, särskilt när det gäller missilförsvar och andra strategiska system, säger Trump.

I en intervju Fox News, av den Trump-lojale programledaren Sean Hannity, utvecklar Stephen Miller Vita husets linje i synen på det som många skulle betrakta som ett olagligt anfallskrig.

– För att kontrollera ett territorium måste man kunna försvara det, utveckla det och bebo det. Enligt all rättslig praxis som funnits i 500 år har Danmark misslyckats på alla dessa punkter, säger Miller.

– Danmark är ett litet land med en liten ekonomi och ett litet försvar. De kan inte försvara eller kontrollera Grönland, fortsätter han.

Han antyder också att Danmark i princip är skyldigt att överlåta Grönland eftersom USA haft en bas där sedan 1950-talet.

USA:s militärbas på Grönland, Thule Air Base (numera Pituffik Space Base), uppfördes huvudsakligen 1951–1953 efter att USA tagit initiativ till ett avtal som skulle skydda USA – ej Danmark – från sovjetiska överraskningsattacker med kärnvapen.

Men enligt Miller är det uppenbarligen något annat som har hänt.

– Det är ett rått och orättvist avtal där amerikanska skattebetalare förväntas lägga hundratals miljarder dollar på att försvara ett territorium som ändå sägs tillhöra Danmark till hundra procent, säger Miller.

– Amerikanska pengar och amerikanska liv är det som håller Europa säkert. President Trump kräver nu att USA ska respekteras, säger han.

– Presidentens ståndpunkt är klar: USA vill kontrollera Grönland. Våra Natoallierade borde stödja oss i detta, säger Miller.

Grönland är i dag ett självstyrande område inom Danmark, men spelar en central roll i den geopolitiska maktkampen i Arktis.