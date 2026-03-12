Nya statyn vid kongressen: Kärleksscen med Trump och Epstein

Statyn visar Donald Trump och Jeffrey Epstein i rollerna som Jack och Rose från filmen Titanic.

Motivet anspelar på den kända scenen där filmens huvudpersoner står i fören på fartyget.

Installationen bär titeln "KING OF THE WORLD".

Bakom statyn står den anonyma gruppen Secret Handshake. På en plakett vid monumentet står det:

"Den tragiska kärlekshistorien mellan Jack och Rose byggde på lyxiga resor, vilda fester och hemliga nakenbilder. Detta monument hedrar bandet mellan Donald Trump och Jeffrey Epstein, en vänskap som tycks ha byggts på lyxiga resor, vilda fester och hemliga nakenbilder."

Det är inte första gången gruppen gör en liknande aktion. I september förra året placerade Secret Handshake en staty på samma plats där Trump och Epstein avbildades hållande varandra i händerna.

Den statyn bar titeln "Best Friends Forever" och sattes upp för att fira "det långvariga bandet mellan president Donald J. Trump och hans ’närmaste vän’ Jeffrey Epstein”.