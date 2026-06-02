"Ont i magen": Så reagerar SD på barnporrnyheten

Beskedet om avhoppet kom på tisdagen. Till partiet ska mannen ha uppgett "personliga skäl" som förklaring till att han lämnar riksdagen.
Inom SD är reaktionerna starka, enligt Expressen.
– Det här är en riktig chock, säger en person.
En annan person i partiet säger:
– Jag vet knappt vad man ska säga.
Utåt har Sverigedemokraterna inte sagt mycket om saken. Enligt Expressen beskriver en person i partiet stämningen med orden "ont i magen" och "fruktansvärt, om det stämmer".
Flera personer säger också att de känner med ledamotens familj, oavsett hur brottsmisstankarna slutar.
SD:s pressavdelning bekräftar att en riksdagsledamot lämnar sitt uppdrag, men vill inte kommentera ärendet närmare.