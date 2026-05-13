© Socialdemokraterna
 

Oppositionen drar ifrån – leder med över tio procentenheter

Publicerad 14 maj 2026 kl 09.34

Inrikes. Oppositionens försprång växer i SVT/Verians majmätning. De rödgröna partierna leder nu med 10,7 procentenheter över Tidöpartierna.

Dela artikeln

Tidöpartierna backar med 1,5 procentenheter i mätningen. Nedgången sedan februari är statistiskt signifikant, enligt Verian.

Blockskillnaden är nu den största som Verian har noterat sedan augusti 2023.

Väljare lämnar regeringsunderlaget åt flera håll.

– Vi ser väljarströmmar till både oppositionen och soffan men också till partier utanför riksdagen, säger Per Söderpalm, opinionsansvarig på Verian, till SVT Nyheter.

Tidöpartierna har tidigare haft särskilt svårt att vinna stöd bland kvinnor. I maj är det dock männens stöd som sticker ut. Bland män har stödet för Tidöpartierna minskat med 4 procentenheter sedan april, vilket enligt mätningen är en statistiskt signifikant nedgång.

Oppositionen går samtidigt framåt bland män. Bland kvinnor syns en annan trend, där fler inte uppger något parti.

– Medan oppositionspartiernas stöd ökar bland män ser vi att andelen kvinnor som inte anger något parti har ökat till nästan 20 procent, säger Per Söderpalm.

För Miljöpartiet går mätningen åt andra hållet. Partiet ökar med 1,8 procentenheter till 7,9 procent, vilket är en statistiskt signifikant förändring sedan april. Centerpartiet går åt andra hållet och tappar 1,3 procentenheter.

Mätningen kommer ungefär 120 dagar före valdagen.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 532853457

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 532853458

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Jämförde Förintelsen med Holodomor – döms

Arabisk duo i Helsingborg fälls igen – nu för åsiktsbrott. "J-dar utförde ett folkmord genom svält på kristna i enorm skala."0 

Ekonominyheter

Regeringen vill krislåna 17,5 miljarder

Planen för att klara Irankrisen.. "Vi stöttar hushåll och branscher som drabbas av kriget i Mellanöstern."0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.