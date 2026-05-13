Oppositionen drar ifrån – leder med över tio procentenheter

Tidöpartierna backar med 1,5 procentenheter i mätningen. Nedgången sedan februari är statistiskt signifikant, enligt Verian.

Blockskillnaden är nu den största som Verian har noterat sedan augusti 2023.

Väljare lämnar regeringsunderlaget åt flera håll.

– Vi ser väljarströmmar till både oppositionen och soffan men också till partier utanför riksdagen, säger Per Söderpalm, opinionsansvarig på Verian, till SVT Nyheter.

Tidöpartierna har tidigare haft särskilt svårt att vinna stöd bland kvinnor. I maj är det dock männens stöd som sticker ut. Bland män har stödet för Tidöpartierna minskat med 4 procentenheter sedan april, vilket enligt mätningen är en statistiskt signifikant nedgång.

Oppositionen går samtidigt framåt bland män. Bland kvinnor syns en annan trend, där fler inte uppger något parti.

– Medan oppositionspartiernas stöd ökar bland män ser vi att andelen kvinnor som inte anger något parti har ökat till nästan 20 procent, säger Per Söderpalm.

För Miljöpartiet går mätningen åt andra hållet. Partiet ökar med 1,8 procentenheter till 7,9 procent, vilket är en statistiskt signifikant förändring sedan april. Centerpartiet går åt andra hållet och tappar 1,3 procentenheter.

Mätningen kommer ungefär 120 dagar före valdagen.