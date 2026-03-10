Orban sänker bensinpriserna på grund av nya kriget

Den ungerska regeringen försöker nu bromsa de stigande bränslekostnaderna genom ett statligt fastställt pristak.

I en livesändning på Facebook meddelade premiärminister Viktor Orbán att regeringen beslutat att införa ett så kallat skyddspris för både bensin och diesel.

– Det innebär 595 forint för bensin och 615 forint för diesel, säger han.

För att hålla priserna på den nivån ska landet börja använda delar av sina statliga bränslereserver.

Åtgärden gäller dock inte alla fordon.

– Skyddspriset gäller bara fordon med ungerska registreringsskyltar och ungerska registreringsbevis och omfattar privatpersoner, bönder, transportföretag och företagare, säger Orban.

Bakgrunden är den kraftiga turbulensen på energimarknaden efter kriget i Iran och stängningen av Hormuzsundet. Brentoljan steg till över 100 dollar per fat under måndagen men föll senare till under 90 dollar.

Samtidigt har den ungerska valutan försvagats mot dollarn, vilket ytterligare pressar bränslepriserna i landet.

Regeringen planerar också ytterligare åtgärder. Enligt landets ekonomiminister Márton Nagy ska bränsleskatten sänkas till EU:s miniminivå.

Han uppger i ett inlägg på Facebook att åtgärderna införs "för att minska bördorna och öka försörjningstryggheten".

Utöver skattesänkningen förbjuds export av råolja, 95 oktan-bensin samt diesel från Ungern.