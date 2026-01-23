Orban till Zelenskyj: Inget smicker i världen kan få mig att stötta ditt krig

Det är i ett inlägg på sociala medier riktat direkt till Volodymyr Zelenskyj som Viktor Orbán konstaterar att parterna inte kommer att kunna nå en överenskommelse.

"Det förefaller mig som att vi inte kommer att kunna komma till en förståelse. Jag är en fri man som tjänar det ungerska folket. Du är en man i en desperat position som nu på fjärde året inte har kunnat eller velat avsluta ett krig, trots att USA:s president har gett all tänkbar hjälp för att göra det", skriver Orbán.

Han fortsätter:

"Därför kan vi, oavsett hur mycket du smickrar mig, inte stödja dina krigsansträngningar. Det ukrainska folket kan däremot, trots dina noggrant utvalda förolämpningar, räkna med att vi fortsätter att förse ert land med elektricitet och bränsle, och att vi fortsätter att stödja flyktingar som anländer från Ukraina."

Utspelet kommer efter att Zelenskyj tidigare på torsdagen hållit ett uppmärksammat tal på Världsekonomiskt forum i Davos, där han i hårda ordalag kritiserade Europa för att inte göra tillräckligt för Ukraina. I talet anklagade han EU-ledare för svaghet gentemot Ryssland och krävde hårdare åtgärder mot rysk energi.

Zelenskyj riktade också en direkt attack mot Ungerns premiärminister.

– Varje Viktor som lever på europeiska pengar samtidigt som han säljer ut europeiska intressen förtjänar en smäll på hatten. Och om han känner sig bekväm i Moskva betyder det inte att vi måste låta europeiska huvudstäder bli små Moskva, sade Zelenskyj i Davos.