Över 100 IS-jihadister gripna för julterror

Personerna aka enligt turkiska åklagare ha planerat attentat mot icke-muslimer under julhelgerna.

”Efter underrättelser som tyder på att terroristorganisationen IS planerade attacker under jul- och nyårsfirandet beordrade åklagarmyndigheten att 137 personer ska gripas, varav 115 hittills har gripits”, meddelar myndigheten i ett uttalande.

Turkiet gränsar till Syrien där IS fortfarande är aktiva och genomförde en attack i mitten av december som dödade två amerikanska soldater och en civilperson.

På julafton greps en högt uppsatt ledare för terroriströrelsen i Syrien, uppgav den statliga nyhetsbyrån Sana.