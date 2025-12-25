© 0pics
Julbasaren i Istanbul ska ha varit ett av målen för terroristerna.

Över 100 IS-jihadister gripna för julterror

Utrikes. Över hundra misstänkta jihadister tillhörande Islamiska staten har gripits i Turkiet.

Personerna aka enligt turkiska åklagare ha planerat attentat mot icke-muslimer under julhelgerna.

”Efter underrättelser som tyder på att terroristorganisationen IS planerade attacker under jul- och nyårsfirandet beordrade åklagarmyndigheten att 137 personer ska gripas, varav 115 hittills har gripits”, meddelar myndigheten i ett uttalande.

Turkiet gränsar till Syrien där IS fortfarande är aktiva och genomförde en attack i mitten av december som dödade två amerikanska soldater och en civilperson.

På julafton greps en högt uppsatt ledare för terroriströrelsen i Syrien, uppgav den statliga nyhetsbyrån Sana.

