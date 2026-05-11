Parets annons möts av "rasiststorm"

Carl och Fanny behöver ett nytt boende i Göteborg eftersom bostaden de har i dag är en andrahandslägenhet som ägaren har lagt ut till försäljning.

De försökte därför via Facebook, där de publicerade en bostadsannons med en parbild.

Men "inte en enda" av kommentarerna de fick gällde lägenheter, säger Carl Uwitonze Nsenga till Aftonbladet.

I stället fylldes kommentarsfältet med uttryck som "våldtäktsman", "kvinnomisshandlare" och "invandrare". Andra svarade med skratt-emojier.

Carl Uwitonze Nsenga kontaktade några av personerna och frågade vad de skrattade åt. En av dem svarade:

"Faktum är att det inte var självaste lägenhetssökandet som jag tyckte var roligt. Utan att en så till ytan vacker dam uppenbarligen helt saknar omdöme. Två typer av genpooler som inte ska blandas i min mening, speciellt inte i dessa tider."

Får stöd – av Nadim Ghazale

Fanny Jonsson, 19, säger att inlägget inte "gav något alls" utöver hat och obehagliga kommentarer. Efter inlägget började män även skicka vänförfrågningar till henne, säger hon.

– Jag som vit kvinna har inte mött rasism alls i mitt liv. Men bara eftersom att jag har en svart partner så kommer rasismen mycket närmare, säger Fanny till Aftonbladet.

Carl Uwitonze Nsenga säger att reaktionerna på bostadsannonsen tog hårt.

– Jag vet att sånt händer men jag försöker stänga ute det eftersom jag alltid sett mig som svensk. Men när det här hände började ifrågasätta min identitet, säger han till Aftonbladet.

Han tror att reaktionerna delvis handlar om att vissa inte accepterar att en svensk kvinna är tillsammans med en svart man.

Paret får stöd av expolisen Nadim Ghazale, som själv har uppmärksammats för sina attacker mot vita män. Han säger till Aftonbladet att "det räcker nu".

– Det är skamlöst och rasbiologiskt. För vad? Det är ett par som söker en lägenhet.