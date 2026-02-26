© Melker Dahlstrand, FT ARKIV
 

"Plocka bort honom": Åkesson kräver att S sparkar Morgan Johansson

Publicerad 26 februari 2026 kl 13.02

Inrikes. Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson går till hårt angrepp mot Socialdemokraternas utrikespolitiske talesman Morgan Johansson. Bakgrunden är att Johansson delat ett inlägg där SD:s migrationspolitik beskrivs som "etnisk rensning".

Dela artikeln

Det hela började med att LO-utredaren Mats Eriksson i ett X-inlägg skrev:

"Varför använder Ludvig Aspling så många ord när det kan uttryckas med två: etnisk rensning."

Formuleringen syftade på ett tidigare inlägg från SD-ledamoten Ludvig Aspling som löd:

"Får vi en mandatperiod till kommer vi se en total kollaps av asylindustrin i Sverige. Och ja vi jobbar på övriga kategorier invandrare också."

Morgan Johansson delade vidare Erikssons inlägg. Det har fått Jimmie Åkesson att reagera kraftigt:

"Morgan Johansson sprider uppfattningen att Sverigedemokraterna och regeringen ägnar sig åt 'etnisk rensning'. Det är ett fullständigt huvudlöst agerande som rimligen måste diskvalificera honom från varje tungt politiskt uppdrag i framtiden", skriver SD-ledaren på X.

I sitt inlägg kräver Åkesson också att S-ledaren Magdalena Andersson ska "plocka bort" Morgan Johansson:

"Morgan Johansson är Socialdemokraternas talesperson i utrikesfrågor och Magdalena Anderssons kandidat till utrikesminister. Han är vice ordförande i riksdagens justitieutskott. Magdalena Andersson måste plocka bort honom från dessa uppdrag – eller så behöver hon förklara varför hon anser honom lämplig."

Morgan Johansson svarar:

"En vanlig dag på jobbet och SD kräver ens avgång. What’s new?"

Magdalena Andersson har ännu inte kommenterat Åkessons krav.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 3580583

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 3580584

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Iran bekräftar ayatollans död

Har utlyst 40 dagars landssorg. Ayatollah Ali Khamenei befann sig hemma som vanligt när USA slog till.0 

Ekonominyheter

Ser risker med guldets återkomst: "Det tar bort makten från politikerna"

Skatter, banker och krig hotas.. Nationalekonomens varning när ädelmetallen åter börjar påverka världens valutor.0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.