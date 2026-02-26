"Plocka bort honom": Åkesson kräver att S sparkar Morgan Johansson

Det hela började med att LO-utredaren Mats Eriksson i ett X-inlägg skrev:

"Varför använder Ludvig Aspling så många ord när det kan uttryckas med två: etnisk rensning."

Formuleringen syftade på ett tidigare inlägg från SD-ledamoten Ludvig Aspling som löd:

"Får vi en mandatperiod till kommer vi se en total kollaps av asylindustrin i Sverige. Och ja vi jobbar på övriga kategorier invandrare också."

Morgan Johansson delade vidare Erikssons inlägg. Det har fått Jimmie Åkesson att reagera kraftigt:

"Morgan Johansson sprider uppfattningen att Sverigedemokraterna och regeringen ägnar sig åt 'etnisk rensning'. Det är ett fullständigt huvudlöst agerande som rimligen måste diskvalificera honom från varje tungt politiskt uppdrag i framtiden", skriver SD-ledaren på X.

I sitt inlägg kräver Åkesson också att S-ledaren Magdalena Andersson ska "plocka bort" Morgan Johansson:

"Morgan Johansson är Socialdemokraternas talesperson i utrikesfrågor och Magdalena Anderssons kandidat till utrikesminister. Han är vice ordförande i riksdagens justitieutskott. Magdalena Andersson måste plocka bort honom från dessa uppdrag – eller så behöver hon förklara varför hon anser honom lämplig."

Morgan Johansson svarar:

"En vanlig dag på jobbet och SD kräver ens avgång. What’s new?"

Magdalena Andersson har ännu inte kommenterat Åkessons krav.

