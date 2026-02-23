© Polisen
Den silverfärgade skåpbilen som använts vid brotten har en synlig skada på höger sida.

Polisen efterlyser fräcka klädtjuvar

Publicerad 23 februari 2026 kl 11.21

Inrikes. Två män misstänks ha stulit kläder för stora belopp vid två tillfällen i Stockholm. Nu går polisen ut med en efterlysning och vädjar om tips från allmänheten.

Den 7 december 2025 stals kläder från ett modeföretag på Stadsgårdhamnen. I samband med stölden användes en silverfärgad skåpbil. Enligt polisen rör det sig om en grov stöld.

Dagen före, den 6 december, inträffade en grov stöld på Södra Hamnvägen. Även där försvann kläder från ett modeföretag.

Det sammanlagda värdet på stöldgodset uppgår enligt polisen till flera hundratusen kronor.

Polisen behöver nu hjälp med att identifiera de två misstänkta männen samt att få in uppgifter om den silverfärgade skåpbilen som använts vid brotten.

Den som har information om händelserna, känner igen männen eller kan koppla en skåpbil till stölderna uppmanas att kontakta polisen på 114 14 eller lämna tips via formuläret på polisen.se.

