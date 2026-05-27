Katja Nyberg.

Polisen sparkar Katja Nyberg

Publicerad 29 maj 2026 kl 14.00

Inrikes. Riksdagsledamoten Katja Nyberg får inte behålla sin anställning som kriminalinspektör. Polismyndighetens personalansvarsnämnd, Pan, har beslutat att avskeda henne, rapporterar Polistidningen.

Katja Nyberg har varit tjänstledig från polisen och sitter numera som partilös riksdagsledamot efter att ha lämnat Sverigedemokraterna.

Hon är samtidigt åtalad för rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning.

I ett skriftligt meddelande till Polistidningen kommenterar hon Polismyndighetens beslut att avskeda henne.

"Jag har arbetat som polis under stora delar av mitt vuxna liv och burit uppdraget med stolthet. Oavsett beslutet från Pan förändrar det inte min respekt för polisyrket. Det här har varit en mycket tung period både professionellt och personligt. Samtidigt står jag fast vid rättssäkerhet, proportionalitet och likhet inför lagen måste gälla alla – även poliser", skriver Katja Nyberg.

Brottsmisstankarna gäller en händelse under mellandagarna, då riksdagskvinnan kontrollerades av polis efter att ha kört av vägen i en kommun utanför Stockholm. Åtal väcktes för drygt två veckor sedan.

Bakom avskedandet ligger en begäran från Noa-chefen Johan Olsson. Han ansåg att Nyberg hade "grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren" och därför borde få lämna sin tjänst. Begäran skickades in i början av februari.

Beslutet var inte enhälligt. Polisförbundets ledamot i nämnden reserverade sig och ville att Pan skulle vänta tills domstolen prövat åtalet.

Katja Nyberg själv ifrågasätter att Polismyndigheten agerat innan rättsprocessen är avslutad.

Hon har tidigare arbetat som utredare på Noa och har även suttit i insynsråden för Säpo, SU och Polismyndigheten.

Tidsfristen för att bestrida avskedandet är två veckor, men Katja Nyberg säger att hon ännu inte kan svara på om hon kommer att överklaga.

