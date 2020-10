Polisens svar: Vi har utvisat 42.000 personer

Uppdrag granskning uppmärksammar i sitt program i kväll att Kriminalvården har misslyckats med att verkställa utvisningar av 81 utvisade personer mellan åren 2016 och 2019. Detta har kostat 16 miljoner kronor, enligt programmet.

Nu har gränspolisen publicerat ett svar på uppgifterna på sin hemsida.

"Under perioden 2016-2020 har polisen registrerat 42 000 verkställighetsresor. Under samma tidsperiod är det 81 ärenden som av olika anledningar avbröts under resan eller vid ankomst till verkställighetslandet. Det innebär att drygt 98 procent av polisens verkställighetsresor genomförs, och återvändaren tillåts resa in i det land som han eller hon verkställs till", skriver polisen.

– Vårt uppdrag handlar om att på olika sätt förmå personer som inte har rätt att vistas i landet, att på ett humant sätt lämna Sverige. Men det finns ett antal länder som det av olika skäl är svårt att verkställa till utan återvändarens medverkan, säger Patrik Engström chef på gränspolisen.

De länder som är svåra att utvisa till utan återvändarens medverkan skiljer sig enligt polisen över tid:

"Vissa länder bedöms vara svåra av juridiska skäl, t.ex. om Migrationsverket har gjort ett rättsligt ställningstagande om risk för brott mot mänskliga rättigheter vid tvångsutvisningar. Andra länder tar inte emot egna medborgare som inte självmant åker tillbaka."