Polsk folkmassa försökte lyncha tafsande invandrare

Fyra män greps i lördags på ett bad i polska Bytom efter att två pojkar och en flicka i åldrarna 11 till 13 år rapporterat att männen betett sig olämpligt mot dem.

Flickans mamma kontaktade säkerhetsvakter som grep männen och slog larm till polisen.

När polisen kommit till platsen hade en stor folkmassa samlats för att försöka komma åt de gripna männen. Badplatsens säkerhetsvakter var tvungna att hjälpa polisen att säkra området, och på grund av det aggressiva beteendet från vissa i folkmassan använde polisen sköldar och tårgas, rapporterar Remix News.

De fyra gripna männen, mellan 18 och 55 år, är alla georgiska medborgare. Polisen har säkrat material från övervakningskameror och utreder saken närmare.

På sociala medier sprids filmer från händelsen. Tyska användare jämför polackernas agerande med hur det ser ut på badplatser i Tyskland där arabiska sex- och våldsmobbar härjar fritt utan att andra manliga besökare vågar ingripa.

The best footage of the #Bytom lido incident which almost saw four Georgian men lynched for molesting an 11yo and a 13yo girl.pic.twitter.com/wSrAqGLIQF

— Isolated Incidents (@diversity999x) July 16, 2023