Estelle.

Prinsessan Estelle fyller 14

Publicerad 23 februari 2026 kl 13.43

Inrikes. Kungahuset firar prinsessan Estelle som på måndagen fyller 14 år. Dagen uppmärksammas med nya bilder på den unga tronarvingen.

Instagram publicerar hovet två fotografier – ett porträtt på Estelle och ett där hon syns tillsammans med lillebror prins Oscar, 10.

"Grattis på 14-årsdagen", skriver kungahuset i inlägget.

Estelle är kronprinsessan Victorias och prins Daniels äldsta barn och därmed nummer två i tronföljden efter sin mor. Hon är också kungens och drottningens äldsta av totalt nio barnbarn.

Den senaste veckan har Estelle befunnit sig i Italien där hon följt svenska idrottare på plats. När Ebba Andersson tog guld på femmilen syntes prinsessan jubla tillsammans med familjen.

