Prinsessan Estelle fyller 14

På Instagram publicerar hovet två fotografier – ett porträtt på Estelle och ett där hon syns tillsammans med lillebror prins Oscar, 10.

"Grattis på 14-årsdagen", skriver kungahuset i inlägget.

Estelle är kronprinsessan Victorias och prins Daniels äldsta barn och därmed nummer två i tronföljden efter sin mor. Hon är också kungens och drottningens äldsta av totalt nio barnbarn.

Den senaste veckan har Estelle befunnit sig i Italien där hon följt svenska idrottare på plats. När Ebba Andersson tog guld på femmilen syntes prinsessan jubla tillsammans med familjen.