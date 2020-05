Prognosen: 14 procents arbetslöshet i höst

Det är i SEB:s nya prognos som "huvudscenariot" är att industriländernas BNP minskar med 7 procent 2020 följt av en uppgång med 5 procent 2021.

Sveriges mjukare coronahantering kan dämpa nedgången i svensk ekonomi jämfört med övriga Norden men BNP-fallet på nära 7 procent är ändå "det största i modern tid".

Detta samtidigt som arbetslösheten stiger till rekordhöga 14 procent i höst för att sedan backa till 11 procent under 2021.

"Raset i sysselsättning blir inte lika dramatiskt som under 1990-talskrisen men arbetslösheten når ändå rekordhöga 14 procent under hösten. En förklaring är att uppgången under 1990-talet startade från en rekordlåg arbetslöshetsnivå nära 1 procent men också att de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna då var mer omfattande", skriver storbanken i sin senaste prognos.

BNP kan nå samma nivå som innan coronakrisen redan 2022.

– Men ska du ha ner arbetslösheten till samma nivå som före krisen kan det behövas tre år till, säger SEB:s prognoschef Håkan Frisén till TT och påpekar att det kommer ta fem år för ekonomin att läka.

Nedstängningarnas konsekvenser visar sig i höst, enligt SEB.

Även Arbetsförmedlingen har nu ett scenario där 14 procent blir arbetslösa i höst, uppger Di.