Putin: "USA vill använda Zaporizjzjas kärnkraftverk till kryptobrytning"

Publicerad 27 december 2025 kl 12.18

Utrikes. USA vill använda Europas största kärnkraftverk i Zaporizjzja för kryptobrytning, uppger Rysslands president Vladimir Putin. Enligt honom har frågan lyfts i samtal om ett möjligt fredsupplägg för Ukraina.

Två av Donald Trumps söner, Donald Trump Jr. och Eric Trump, är involverade i kryptorelaterade företag i USA.

Vid ett möte med ryska företagsledare sade Putin – enligt affärstidningen Kommersant – att amerikanska sändebud visat intresse för att dela kontrollen över Zaporizjzja kärnkraftverk med Moskva och använda den amerikanska andelen för att bryta kryptovaluta. Uttalandet gjordes till deltagarna vid mötet.

Eric Trump är involverad i det elslukande kryptobolaget American Bitcoin.

Kärnkraftverket har varit under rysk kontroll sedan 2022 och ska även ingå i USA:s president Donald Trumps föreslagna 28-punktsplan för fred i Ukraina.

Putin uppgav också att Moskva överväger ett amerikanskt förslag om att anläggningen åter ska leverera el till Ukraina.

Kremls talesperson Dmitrij Peskov sade till journalister att Ryssland nu analyserar ett amerikanskt motförslag inom ramen för pågående diplomatiska kontakter, efter att presidentens sändebud Kirill Dmitrijev nyligen återvänt från Miami.

Samtidigt presenterade Ukrainas president Vladimir Zelensky ett eget utkast där han vill att kärnkraftverket ska kontrolleras gemensamt av Ukraina och USA, med en fördelning på 50/50.

Han krävde även territoriella eftergifter från Ryssland samt säkerhetsgarantier från USA, Nato och europeiska allierade.

Moskva menar att de ukrainska och västeuropeiska kraven undergräver de amerikanska fredsinitiativen.

De tillägg som lagts fram ”förbättrade inte dokumenten eller möjligheterna att nå en långsiktig fred”, sade Kremls utrikespolitiske rådgivare Jurij Usjakov tidigare i veckan.

