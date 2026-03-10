Quentin mördades av AFA: Nu smädas han av media – som terroriserar hans familj

Quentin Deranque, 23, mördades i ett brutalt överfall i februari i samband med en politisk sammankomst vid Sciences Po i Lyon.

Enligt polisen attackerades han av flera maskerade personer och misshandlades med sparkar och slag, bland annat mot huvudet medan han låg på marken.

I dag sitter nio personer häktade i ärendet. Flera av dem är kopplade till den vänsterextrema AFA-gruppen Jeune Garde Antifasciste, en rörelse som grundades i Lyon 2018 och senare upplöstes.

Bland de misstänkta finns en tidigare medarbetare till den vänsterextrema parlamentsledamoten Raphaël Arnault samt en parlamentarisk assistent till samma politiker. Den ene är misstänkt för mord och den andre för medhjälp.

Familjens advokat Fabien Rajon riktar nu hård kritik mot hur vissa aktörer behandlar den döde studenten.

– Det är oanständigt av dem som vill smutsa ned Quentins minne, säger han i en intervju med Le Figaro.

Han menar att syftet är att få tragedin att glömmas bort.

Advokaten säger också att Deranque, som av bekanta beskrivs som en mönstermedborgare, saknade belastningsregister och enligt familjen aldrig hade deltagit i våldsamma handlingar.

Han reagerar även på att den döde i medier och politiska kretsar beskrivits som "nyfascist" eller "nazist".

Samtidigt uppger advokaten att föräldrarna utsatts för intensiv oönskad uppmärksamhet från journalister efter dödsfallet.

– Efter den fysiska lynchningen av Quentin kommer nu lynchningen av hans minne, säger Fabien Rajon.