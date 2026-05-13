"Rasistland": Här mejar Salim El Koudri, 31, ner italienare

Publicerad 18 maj 2026 kl 13.36

Utrikes. En 31-årig man med arabisk invandrarbakgrund misstänks ha mejat ned fotgängare i italienska Modena. Efteråt förklarade 31-årige Salim El Koudri för polisen att han motiverades av att han lever i ett "rasistiskt land" – men trots det avfärdas terrormotiv.

Det var på lördagen som en Citroën C3 kördes i hög fart genom centrala Modena och mejade ner sju personer. Ytterligare en person blev knivhuggen.

Två av offren skadades så svårt att de behövde amputera delar av benen. Ett av offren uppges fortfarande ha livshotande skador.

Den misstänkte, Salim El Koudri, greps efter dådet. Han är född i Seriate nära Bergamo, har marockanska föräldrar och bodde ensam i Ravarino i Modenaprovinsen.

Enligt Il Giornale försökte El Koudri förklara sitt agerande för polisen efter händelsen.

– Jag är mobbad, marginaliserad och lever i ett rasistiskt land, ska han ha sagt.

Italiens inrikesminister Matteo Piantedosi var samtidigt snabb med att avfärda att det skulle röra sig om ett terrordåd.

– Det verkar som att händelsen främst är relaterad till psykiska problem, säger inrikesministern till public service-kanalen RAI.

Enligt uppgift är Salim El Koudri arbetslös, har examen i ekonomi och är tidigare ostraffad. År 2022 ska han ha fått psykiatrisk vård för schizoid personlighetsstörning.

Vittnen uppger att bilen medvetet tycktes sikta in sig på människor. En uppgift som citeras av Il Giornale beskriver det som att fordonet försökte "meja ned så många människor som möjligt".

Efter färden ska El Koudri ha tagit sig ur bilen och försökt knivhugga personer som jagade efter honom när han flydde. Han stoppades till slut av privatpersoner.

En av dem var Luca Signorelli, som själv skadades när han hjälpte till att hålla fast den misstänkte. Han har efteråt träffat både Italiens president Sergio Mattarella och premiärminister Giorgia Meloni.

– Det var en nödvändig gest för att visa världen att mänskligheten fortfarande finns här. Jag visade att Italien inte är dött. Jag skulle förmodligen göra det igen, säger Signorelli.

Utrikesminister Antonio Tajani vill att Signorelli och de andra som ingrep ska få officiellt erkännande. Han har även öppnat för en medalj för civilt mod.

Även premiärminister Giorgia Meloni har tackat de civila som ingrep. Vice premiärminister Matteo Salvini pekar själv ut El Koudri vid namn och avfärdar varje försök att ursäkta dådet.

"Salim El Koudri. Detta är namnet på den andragenerationsbrottsling som i dag i Modena mejade ned förbipasserande med sin bil i vansinnig hastighet. Han stoppades av modiga medborgare trots att han hade kniv och greps", skriver Salvini på sociala medier.

