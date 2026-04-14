©  FT BILD/Alf van Beem
 

Regeringen vill fortsätta betala Somalia för att ta emot utvisade

Publicerad 14 april 2026 kl 11.07

Utrikes. Regeringen vill förlänga det kontroversiella extra biståndet till Somalia kopplat till att landet går med på att ta emot sina utvisade medborgare. Beskedet kommer inför en utfrågning i Konstitutionsutskottet.

Dela artikeln

Det är inför tisdagens utfrågning i Konstitutionsutskottet som migrationsminister Johan Forssell (M) uppger att stödet ska förlängas, enligt TV4 Nyheterna.

Pengarna går via FN-organet Internationella migrationsorganisationen (IOM) och används till att finansiera tre tjänster inom Somalias regeringskansli.

Syftet är att de somaliska politikerna i utbyte ska stärka landets kapacitet att ta emot somalier som utvisas från Sverige.

– Vi avser att förlänga det här stödet till Somalia, det samarbete vi har, för att kunna möjliggöra fler utvisningar. Det är personer som ofta har begått väldigt allvarliga brott i Sverige. Tidigare har de blivit kvar här, men nu ska vi verkställa deras utvisningar, säger Johan Forssell till TV4 Nyheterna.

Enligt regeringen har det tvångsvisa återvändandet till Somalia tredubblats sedan 2022.

Oppositionen har riktat kritik mot upplägget sedan det avslöjades och varnat för risker som korruption och bristande insyn. Regeringen avvisar kritiken och hävdar att stödet är transparent och tvärtom stärker Somalias institutioner.

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.