© Regeringen
 

Regeringen vill krislåna 17,5 miljarder

Publicerad 13 maj 2026 kl 10.08

Ekonomi. Regeringen vill lägga 17,5 miljarder kronor på ett nytt krispaket med anledning av den energikris som uppstått till följd av Irankriget. Pengarna ska enligt lånas, enligt SVT.

Dela artikeln

Finansminister Elisabeth Svantesson säger till TT att regeringen nu vill gå fram med en extra ändringsbudget.

Stödet ska riktas mot både hushåll och branscher som drabbats av kriget i Mellanöstern och den globala energikrisen.

– Vi stöttar där det behövs, hushållen och branscher, som drabbas av kriget i Mellanöstern, säger Svantesson till TT.

En del av innehållet i paketet ska presenteras vid en pressträff på onsdagen klockan 11.30.

Enligt SVT är förslaget inte finansierat, vilket innebär att staten behöver låna till satsningen.

– Vi kommer att återkomma mer i detaljer kring alla dem, säger Svantesson till TT.

Bland åtgärderna som har diskuterats finns sänkta bränsleskatter, stöd till kollektivtrafiken, stöd till bönder för bland annat dyrare gödsel samt stöd till flygbranschen.

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 510298510

Varnish cache server

403 Forbidden

Error 403 Forbidden

Forbidden

Guru Meditation:

XID: 510298511

Varnish cache server

Nyheter från förstasidan

Polisens tabbe: Råkade kasta Katja Nybergs "snortrör"

"Har hanterats som tuggummipapper." Avgörande beviset hamnade i soptunnan.0 

Ekonominyheter

Swedbank gjorde "bara" 10 miljarder i vinst – nu ska 550 tjänster bort

Storbanken planerar minska personalstyrkan kraftigt.. Kvartalsvinsten sjönk från 11,2 miljarder förra året.0 

09:22 Största matprisfallet på 30 år
08:47 Inflationen "störtdyker" oväntat
05:26 Oljepriserna börjar ta fart
07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.