Regeringen vill krislåna 17,5 miljarder

Finansminister Elisabeth Svantesson säger till TT att regeringen nu vill gå fram med en extra ändringsbudget.

Stödet ska riktas mot både hushåll och branscher som drabbats av kriget i Mellanöstern och den globala energikrisen.

– Vi stöttar där det behövs, hushållen och branscher, som drabbas av kriget i Mellanöstern, säger Svantesson till TT.

En del av innehållet i paketet ska presenteras vid en pressträff på onsdagen klockan 11.30.

Enligt SVT är förslaget inte finansierat, vilket innebär att staten behöver låna till satsningen.

– Vi kommer att återkomma mer i detaljer kring alla dem, säger Svantesson till TT.

Bland åtgärderna som har diskuterats finns sänkta bränsleskatter, stöd till kollektivtrafiken, stöd till bönder för bland annat dyrare gödsel samt stöd till flygbranschen.