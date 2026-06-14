Regnvädret väntas lämna Sverige före midsommar

Meteorologen Madeleine Westin säger till TV4 Nyheterna att en förstärkt högtrycksrygg kan ge temperaturer på mellan 20 och 25 grader i södra delen av landet under midsommarhelgen. I norra Sverige väntas däremot fortsatt mer ostadigt väder med temperaturer kring 14–18 grader.

Även om vädret ser ut att förbättras lagom till firandet kan den pågående regnperioden redan ha satt sina spår på midsommarbordet.

Enligt DN är tillgången på jordgubbar god inför midsommar, men odlarna varnar för att de kommande dagarnas väder påverkar både kvalitet och skörd.

Jordgubbar som mognar i mulet väder blir mindre söta än bär som får mycket sol, och kraftigt regn kan dessutom försvåra skörden av frilandsodlade bär.

– Om vi ska få söta jordgubbar till midsommar behöver det komma lite sol, säger Marcus Söderlind, ordförande i trädgårdsdelegationen på Lantbrukarnas riksförbund, till DN.

Även färskpotatisen riskerar att påverkas. Enligt DN är tillgången redan något sämre än i fjol och ytterligare regn kan göra att potatisen inte går att få upp ur marken i tid.

– Det går inte att plocka potatis när det regnar, och kommer det mycket regn fastnar maskinerna, säger Roger Nolsa, ordförande i Potatisodlarna, till DN.

Trots oron för jordgubbar och färskpotatis pekar de senaste väderprognoserna på att många kan få fira midsommar i betydligt bättre väder än vad den regniga upptakten till sommaren har bjudit på.