© Ria Novosti via kremlin.ru
 

Ryssland redo för nytt möte med USA – kraven kvarstår

Publicerad 9 november 2025 kl 14.28

Utrikes. Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov säger sig vara redo att möta USA:s utrikesminister Marco Rubio – men står fast vid Moskvas krav för att avsluta kriget i Ukraina.

Lavrov uppger för den statliga nyhetsbyrån Ria att Ryssland nu väntar på ett besked från Washington.

– Vi väntar nu på en bekräftelse från USA om att Anchorage-avtalet fortfarande gäller, säger han till Ria.

Enligt Lavrov hänvisar Ryssland till de överenskommelser som Vladimir Putin och Donald Trump ska ha nått under sommarens möte i Anchorage, Alaska.

Kraven är oförändrade: Ukraina får inte gå med i Nato och ska dra tillbaka sina trupper från Donetsk, Luhansk, Cherson och Zaporizjzja.

– Marco Rubio och jag förstår betydelsen av regelbunden kommunikation, säger Lavrov och tillägger att kontakten mellan honom och den amerikanske utrikesministern är löpande.

Enligt Reuters kontrollerar Ryssland i dag nästan hela Luhansk, omkring 80 procent av Donetsk samt 75 procent av Cherson och Zaporizjzja.

Uttalandet kommer efter uppgifter om en spricka mellan Lavrov och Putin, något som Kremls talesperson Dmitrij Peskov dock har avfärdat.

