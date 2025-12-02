© Socialdemokraterna
Jenny Åkervall.

S-trollfabrikens chef lämnar sin post efter granskning

Publicerad 2 december 2025 kl 12.51

Inrikes. Chefredaktören för den S-ägda "trollfabriken" AiP Media Produktion, Jenny Åkervall, lämnar sin post vid årsskiftet. Hon har begärt tjänstledigt och bolaget tar in en ny chefredaktör utan politiska uppdrag, rapporterar TV4 Nyheterna.

Dela artikeln

Bakgrunden är TV4:s granskning av hur Socialdemokraterna använder AiP Media för att sprida politiskt innehåll via olika konton i sociala medier, utan att det alltid framgår att det är partiets eget bolag som står bakom.

Granskningen har utlöst kritik mot Socialdemokraterna från både höger och vänster.

AiP Media hävdar att redaktionen arbetar självständigt från partiet. Samtidigt har Jenny Åkervall haft flera politiska uppdrag för Socialdemokraterna i Danderyd, bland annat som gruppledare i kommunfullmäktige. Hon har tidigare även varit talskrivare åt Göran Persson och Mona Sahlin.

När TV4 Nyheterna ställer frågor om hur hennes uppdrag går ihop med bolagets påstådda oberoende hävdar bolagsledningen att Jenny Åkervall lämnar chefredaktörsrollen inom ramen för ett större "förändringsarbete".

– Det arbetet har hon lett och hon har visat att hon kan skilja på rollerna. Principiellt tycker däremot jag och bolagets ledning att det är viktigt att skilja på de där rollerna. Det har vi därför lyft med chefredaktören och hon har därmed också begärt tjänstledighet från den 1 januari, säger Färm till TV4.

– Från årsskiftet kommer vi ha en ny chefredaktör som inte har några politiska uppdrag, fortsätter han.

På frågan om beslutet är en panikåtgärd efter TV4:s granskning svarar Färm att planerna funnits "långt innan den här granskningen påbörjades".

Invandrarkaos när Youtube-profil besökte Norge

Liknande skräckscener även i Sverige. "Jag kommer aldrig att komma tillbaka till det här jävla landet."0 Plus

Här skjuter polisen enbenta kvinnan i benet

"Självförsvar." Småländska kvinnans andra ben sköts bort av en annan polis 2017.0 Plus

Bara svenskar när SVT rapporterar om elever som inte kan svenska

Inslaget får hård kritik. "Ni är så j-vla genomskinliga."0 Plus

Nyheter från förstasidan

Här slår polisen till mot satanistiska pedofilligan

"Ritualer kopplade till satanism och ockultism." Nu ska polisen försöka hitta spädbarn som utsatts för rituella övergrepp.0 

Ekonominyheter

Hanif Bali: Boomers och deras bostadspriser hotar fertiliteten

Unga har inte råd att bilda familj.. "Tydligen förväntas 90-talisterna yngla av sig i Attefallare".0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.