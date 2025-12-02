S-trollfabrikens chef lämnar sin post efter granskning

Bakgrunden är TV4:s granskning av hur Socialdemokraterna använder AiP Media för att sprida politiskt innehåll via olika konton i sociala medier, utan att det alltid framgår att det är partiets eget bolag som står bakom.

Granskningen har utlöst kritik mot Socialdemokraterna från både höger och vänster.

AiP Media hävdar att redaktionen arbetar självständigt från partiet. Samtidigt har Jenny Åkervall haft flera politiska uppdrag för Socialdemokraterna i Danderyd, bland annat som gruppledare i kommunfullmäktige. Hon har tidigare även varit talskrivare åt Göran Persson och Mona Sahlin.

När TV4 Nyheterna ställer frågor om hur hennes uppdrag går ihop med bolagets påstådda oberoende hävdar bolagsledningen att Jenny Åkervall lämnar chefredaktörsrollen inom ramen för ett större "förändringsarbete".

– Det arbetet har hon lett och hon har visat att hon kan skilja på rollerna. Principiellt tycker däremot jag och bolagets ledning att det är viktigt att skilja på de där rollerna. Det har vi därför lyft med chefredaktören och hon har därmed också begärt tjänstledighet från den 1 januari, säger Färm till TV4.

– Från årsskiftet kommer vi ha en ny chefredaktör som inte har några politiska uppdrag, fortsätter han.

På frågan om beslutet är en panikåtgärd efter TV4:s granskning svarar Färm att planerna funnits "långt innan den här granskningen påbörjades".