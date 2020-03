Scener från New York: Gaffeltruckar lastar in coronalik i fryslastbilar

USA håller snabbt på att bli epicentrum för coronapandemin.

I New York, där de lokala myndigheterna nyligen har vidtagit kraftfulla åtgärder för att stoppa spridningen, ökar antalet fall särskilt snabbt. Där har hittills över 900 personer dött av covid-19, enligt en sammanställning från Johns Hopkins-universitetet.

På måndagen rapporterades att den amerikanska katastrofmyndigheten Fema skickar 85 lastbilar till New York som ska fungera som temporära bårhus. Soldater skickas också till staden för att hjälpa till att hantera liken.

På sociala medier sprids klipp och bilder som visar hur gaffeltruckar används för att lasta in liken i fryslastbilarna.

Liknande utbrott som det i New York väntas samtidigt i andra amerikanska storstäder. Bland annat New Orleans är just nu särskilt drabbat.

Anthony Fauci, som leder Vita husets kamp mot smittan, uppskattar att 100.000–200.000 amerikaner kommer att dö av coronaviruset.