SD-iranier går emot partiet – "säger förlåt" till S och MP

"Den 29 april sattes kvittningssystemet ur spel när två utkvittade SD-ledamöter deltog i voteringen. Det må ha varit formellt tillåtet. Det var ändå inte rätt", skriver Rashid Farivar (SD) i DN.

Han fortsätter:

"Jag kan bara tala för mig själv: Men som riksdagsledamot för Sverigedemokraterna vill jag säga förlåt till talmannen, oppositionen, våra samarbetspartier – och till svenska folket."

Bråket han beskriver ledde till att kvittningssystemet kollapsade. Enligt Farivar vilar systemet på förtroende mellan partierna. I grunden bygger systemet på "respekt för ledamotsuppdraget och för demokratins spelregler", skriver han.

Vill ta om omröstningen

SD-iraniern öppnar nu för att voteringen, som gällde skärpta krav för medborgarskap, görs om med hela riksdagen närvarande.

"Förtroendet mellan partierna och mellan ledamöterna har tagit skada. Det behöver återupprättas genom ansvarstagande och ödmjukhet från alla parter", skriver han.

Samtidigt betonar Farivar att han skriver som enskild ledamot, inte på uppdrag av Sverigedemokraterna.

Han har också detta att säga till eventuella SD-kollegor som anklagar honom för illojalitet:

"Om mina partikamrater upplever denna text som hård vill jag också säga detta: kritik som framförs av övertygelse och omsorg om demokratin är inte illojalitet. Tvärtom är det ibland en skyldighet mot partiet, demokratin och landet."

Rashid Farivar, som också är Israelaktivist, polisanmäldes i höstas efter att ha smygfotat en svensk mamma på ett dagis och hängt ut henne på X inför över 500.000 användare. Orsaken till agerandet var att kvinnan bar en palestinasjal.