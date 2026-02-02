© SD, FT BILD/ARKIV
Henrik Vinge (SD).

SD kan hjälpa L över spärren

Publicerad 2 februari 2026 kl 08.38

Inrikes. Efter att ha valt en ny partiledare som bland annat lanserat en storsatsning på "blågul islam" ligger Liberalerna nu på 1,4 procent i opinionen. Men partiet kan få oväntad hjälp att räddas kvar i riksdagen – av Sverigedemokraterna.

Dela artikeln

Sverigedemokraterna utesluter inte att bidra till att Liberalerna klarar riksdagsspärren i höstens val. Det säger partiets vice ordförande Henrik Vinge.

Liberalerna har slagit fast att partiet inte tänker släppa fram en regering där SD får ministerposter. Samtidigt befinner sig L i ett djupt opinionsmässigt katastrofläge med stöd långt under riksdagens fyra procent.

Mot den bakgrunden öppnar SD nu för att frågan om Liberalernas överlevnad kan bli strategiskt avgörande. I Ekots lördagsintervju säger SD:s vice ordförande Henrik Vinge att han inte stänger dörren för att hjälpa L över spärren.

– Jag skulle i varje fall inte utesluta det, säger han.

Vinge pekar på att samarbetet inom Tidöpartierna hittills har byggt på att alla fyra partier finns representerade i riksdagen.

– Rent praktiskt så har det i varje fall hittills varit så att alla fyra partier har behövts för att kunna få en majoritet, säger han till Ekot.

Liberalernas partiledare Simona Mohamsson har tidigare riktat hård kritik mot Sverigedemokraterna och gjort klart att hon inte vill se SD i regeringen. I en debattartikel i höstas skrev hon:

"Ett regeringsparti håller sig inte med trollfabriker eller har nära kopplingar till koranbränningar under arbetet för att ta in Sverige i Nato".

Samtidigt visar färska opinionsmätningar att Liberalerna riskerar att åka ur riksdagen. Enligt en mätning som Sveriges Radio rapporterade om i veckan skulle partiet bara få 1,4 procent om det vore val i dag.

Vinge konstaterar att situationen kan tvinga fram svåra avvägningar inför valet.

– Det är klart att det här föranleder att vi behöver fundera kring hur formerar vi oss inför valet och hur ser vi till att säkra en majoritet för Tidöpartierna efter valet.

Han tillägger att opinionsläget kan påverka hur väljare agerar.

– Naturligtvis är det så att de här frågorna hamnar på bordet givet opinionsläget och vi kommer behöva diskutera dem, säger Vinge till Ekot.

Kvinnans beteende i Malmö väcker avsky

Virala klippet förbryllar och chockar. "Dra åt helvete vilken vidrig människa."0 Plus

Psykologisk studie: Politiskt korrekta svenskar klarar inte av att tolka fakta om invandrare och brott

Låter ideologin styra förståelsen för statistik. Över 1.000 svenskar deltog i det vetenskapliga experimentet.0 Plus

IQ-frågan

Studie: Somaliers IQ ännu lägre än man tidigare trott

Arabiska och afrikanska forskare bestämde sig för att undersöka frågan grundligt. Resultaten från IQ-testerna är – minst sagt – nedslående.0 Plus

Nyheter från förstasidan

Djursholmsman ordnade svenska flickor åt Epstein: "Jag vet hur de ska tas"

Byggde upp rekryteringsnätverk åt sexualförbrytaren. "Svenska tjejer är speciella – jag vet hur de ska tas."0 

Ekonominyheter

Trump ska nominera Bilderberg-profil till ny Fed-chef

Ronald Lauders svärson ser ut att få prestigefulla uppdraget.. "Det blir någon som är mycket respekterad."0 

07:56 Guldpriset på ny rekordnivå
11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.