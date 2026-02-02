SD kan hjälpa L över spärren

Sverigedemokraterna utesluter inte att bidra till att Liberalerna klarar riksdagsspärren i höstens val. Det säger partiets vice ordförande Henrik Vinge.

Liberalerna har slagit fast att partiet inte tänker släppa fram en regering där SD får ministerposter. Samtidigt befinner sig L i ett djupt opinionsmässigt katastrofläge med stöd långt under riksdagens fyra procent.

Mot den bakgrunden öppnar SD nu för att frågan om Liberalernas överlevnad kan bli strategiskt avgörande. I Ekots lördagsintervju säger SD:s vice ordförande Henrik Vinge att han inte stänger dörren för att hjälpa L över spärren.

– Jag skulle i varje fall inte utesluta det, säger han.

Vinge pekar på att samarbetet inom Tidöpartierna hittills har byggt på att alla fyra partier finns representerade i riksdagen.

– Rent praktiskt så har det i varje fall hittills varit så att alla fyra partier har behövts för att kunna få en majoritet, säger han till Ekot.

Liberalernas partiledare Simona Mohamsson har tidigare riktat hård kritik mot Sverigedemokraterna och gjort klart att hon inte vill se SD i regeringen. I en debattartikel i höstas skrev hon:

"Ett regeringsparti håller sig inte med trollfabriker eller har nära kopplingar till koranbränningar under arbetet för att ta in Sverige i Nato".

Samtidigt visar färska opinionsmätningar att Liberalerna riskerar att åka ur riksdagen. Enligt en mätning som Sveriges Radio rapporterade om i veckan skulle partiet bara få 1,4 procent om det vore val i dag.

Vinge konstaterar att situationen kan tvinga fram svåra avvägningar inför valet.

– Det är klart att det här föranleder att vi behöver fundera kring hur formerar vi oss inför valet och hur ser vi till att säkra en majoritet för Tidöpartierna efter valet.

Han tillägger att opinionsläget kan påverka hur väljare agerar.

– Naturligtvis är det så att de här frågorna hamnar på bordet givet opinionsläget och vi kommer behöva diskutera dem, säger Vinge till Ekot.