SD-topp hoppar av – mitt under landsdagarna: "Osund vänskapskorruption"

Marianne Sandström är advokat, oppositionsråd i Region Norrbotten och suppleant i SD:s partistyrelse.

Enligt Expressen finns hon inte med i valberedningens förslag till ny partistyrelse, utan bara på listan över övriga valbara. Nu drar hon tillbaka sin kandidatur och lämnar partiet helt.

Hon beskriver i Expressen en intern kultur där personer med nära band till partiledningen gynnas, medan kvinnor missgynnas och lättare hamnar ute i kylan.

– Det finns en osund vänskapskorruption som genomsyrar partiet, säger hon.

Som exempel pekar Sandström på att antalet kvinnor i den föreslagna partistyrelsen minskar samtidigt som antalet män ökar, samt att kvinnor enligt henne döms hårdare när de uppmärksammar interna problem, bland annat i ärenden som rör sexuella trakasserier.

– Det blir mer och mer toppstyrt och män och kvinnor behandlas olika. Nu petas Jessica Stegrud och Julia Kronlid från partiledningen och det blir alltmer tydligt att så är fallet, säger Marianne Sandström till SVT Nyheter.

Hon fortsätter:

– Jag kan inte bara stå och se på när partiet förändras och när det stormar konstant.

Samtidigt berättar hon för media att hon tidigare i år fick en video med sexuellt innehåll skickad till sig från en lokal partiföreträdare i Norrbotten. Videon uppges föreställa en annan partikamrat. Hon polisanmälde händelsen för sexuellt ofredande och olaga integritetsintrång, men förundersökningen lades ned med motiveringen att inget brott hade begåtts. Den anmälde mannen har i NSD kraftigt tagit avstånd från anklagelserna och beskrivit anmälan som ett försök att skada honom.

Sandström menar ändå att partiet borde ha reagerat annorlunda och hänvisar till SD:s egen kommunikationsplan om hur man ska uppträda internt. Hon säger också till SVT att hon upplever att hon själv blivit betraktad som problemet när hon försökt slå larm om beteendet.

Trots avhoppet tänker hon sitta kvar som oppositionsråd i Region Norrbotten mandatperioden ut, nu som politisk vilde. Hon framhåller att hon är personvald med 1.500 kryss och säger att lojaliteten ligger hos väljarna i Norrbotten, inte partiledningen.

Partiledaren Jimmie Åkesson kommenterar uppgifterna om vänskapskorruption och olika behandling av män och kvinnor i partiet med att han inte delar Sandströms bild.

– Känns som att man har hört den förut. Jag är inte närmare insatt i det interna, ska vi kalla det för konflikt, som har funnits i Norrbotten. Jag känner inte alls igen mig i den beskrivningen, säger Jimmie Åkesson till Expressen.