© Anders Alm
Marianne Sandström.

SD-topp hoppar av – mitt under landsdagarna: "Osund vänskapskorruption"

Publicerad 21 november 2025 kl 18.21

Inrikes. Marianne Sandström lämnar Sverigedemokraterna med omedelbar verkan – efter att ha petats ur partistyrelsen. Mitt under partiets landsdagar i Örebro kliver oppositionsrådet i Region Norrbotten av – och anklagar partiledningen för särbehandling av kvinnor och "osund vänskapskorruption".

Dela artikeln

Marianne Sandström är advokat, oppositionsråd i Region Norrbotten och suppleant i SD:s partistyrelse.

Enligt Expressen finns hon inte med i valberedningens förslag till ny partistyrelse, utan bara på listan över övriga valbara. Nu drar hon tillbaka sin kandidatur och lämnar partiet helt.

Hon beskriver i Expressen en intern kultur där personer med nära band till partiledningen gynnas, medan kvinnor missgynnas och lättare hamnar ute i kylan.

– Det finns en osund vänskapskorruption som genomsyrar partiet, säger hon.

Som exempel pekar Sandström på att antalet kvinnor i den föreslagna partistyrelsen minskar samtidigt som antalet män ökar, samt att kvinnor enligt henne döms hårdare när de uppmärksammar interna problem, bland annat i ärenden som rör sexuella trakasserier.

– Det blir mer och mer toppstyrt och män och kvinnor behandlas olika. Nu petas Jessica Stegrud och Julia Kronlid från partiledningen och det blir alltmer tydligt att så är fallet, säger Marianne Sandström till SVT Nyheter.

Hon fortsätter:

– Jag kan inte bara stå och se på när partiet förändras och när det stormar konstant.

Samtidigt berättar hon för media att hon tidigare i år fick en video med sexuellt innehåll skickad till sig från en lokal partiföreträdare i Norrbotten. Videon uppges föreställa en annan partikamrat. Hon polisanmälde händelsen för sexuellt ofredande och olaga integritetsintrång, men förundersökningen lades ned med motiveringen att inget brott hade begåtts. Den anmälde mannen har i NSD kraftigt tagit avstånd från anklagelserna och beskrivit anmälan som ett försök att skada honom.

Sandström menar ändå att partiet borde ha reagerat annorlunda och hänvisar till SD:s egen kommunikationsplan om hur man ska uppträda internt. Hon säger också till SVT att hon upplever att hon själv blivit betraktad som problemet när hon försökt slå larm om beteendet.

Trots avhoppet tänker hon sitta kvar som oppositionsråd i Region Norrbotten mandatperioden ut, nu som politisk vilde. Hon framhåller att hon är personvald med 1.500 kryss och säger att lojaliteten ligger hos väljarna i Norrbotten, inte partiledningen.

Partiledaren Jimmie Åkesson kommenterar uppgifterna om vänskapskorruption och olika behandling av män och kvinnor i partiet med att han inte delar Sandströms bild.

– Känns som att man har hört den förut. Jag är inte närmare insatt i det interna, ska vi kalla det för konflikt, som har funnits i Norrbotten. Jag känner inte alls igen mig i den beskrivningen, säger Jimmie Åkesson till Expressen.

Kungen markerar mot portningen av Åkesson

Kritiserar Nobelstiftelsens beteende mot SD-ledaren. "Man måste respektera demokratin i Sverige."0 Plus

Här sänker turisten en hel turkisk mobb

Knockade helt kvarter. Det turkarna inte vet: Han är proffsboxare.0 Plus

Wikipedia mörkar att Marcus Oscarsson är iranier

Het diskussion mellan sajtens administratörer. Mystiskt IP-nummer från TV4 går in och raderar uppgiften om födelseland.0 Plus

Nyheter från förstasidan

"Desinformation och nepotism": SD vill kalla SVT-ledningen till kulturutskottet

Efter fulklippta Trump-talet. "De behöver svara på det gentemot sina ägare, alltså skattebetalarna."0 

Ekonominyheter

Största svenska skörden på över 40 år

Svenska lantbrukare bärgade 6,3 miljoner ton spannmål i år.. "Skörden inte bara god utan en av de största vi sett."0 

11:01 Kraftiga ras för bitcoin
10:54 Riksbanken rör inte räntan
09:54 Oljepriset rusar efter attacken
10:01 Svensk BNP krymper oväntat
06:10 Svenskar sparar allt mindre
12:00 Idag tar Ica endast kontanter
03:56 USA-börserna kraschar vidare
03:05 USA-inflationen minskar
09:30 Stockholmsbörsen på plus igen
10:48 Börsen fortsätter falla
06:23 Svensk vapenexport slår rekord
10:23 Inflationen ökar – igen

Antiwar.com

Utrikespolitiska nyheter med fokus på icke-interventionism.