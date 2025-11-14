SD vill "se över" hets mot folkgrupp-lagen

Riksdagsledamoten Leonid Yurkovskiy från Stockholms län har skrivit en av motionerna om att avskaffa HMF-lagen.

– Nu senast har vi haft två fall nyligen då, där personer har blivit dömda för att de har uttryckt att drag queens är "äckligt". Det är ju såklart ett väldigt märkligt sätt att kommunicera på men bör det vara olagligt att yttra den sortens åsikter? Mitt svar är så klart nej, säger han till Sveriges Radio.

Förra sommaren utvidgades hets mot folkgruppen så det bland annat blev förbjudet att "förringa" Förintelsen. Sverigedemokraterna ställde sig bakom utvidgningen och det var partiets Richard Jomshof som klubbade igenom lagändringen i justitieutskottet. Strax därefter blev han själv formellt misstänkt för brottet efter att ha publicerat en islamkritisk karikatyr. Utredningen lades dock ned.

– I grunden handlar det om yttrandefrihet, säger Leonid Yurkovskiy, som tycker att det är svårt att förstå vilka yttranden som bedöms som brottsliga och vilka som inte gör det.

Partistyrelsens svar på motionerna är att föreslå att partiet ska verka för att lagen "ses över".

Enligt partisekreteraren Mattias Bäckström Johansson handlar det om en inskränkning av lagen så att den inte omfattar sexuell läggning eller religiös inriktning. När det gäller sexuell läggning säger han:

– Jag tror att de flesta kan förstå att det inte är en folkgrupp och det är ju det som lagstiftningen till sitt namn antyder att den ska vara ett skydd mot just folkgruppen men där det har ju breddats och lagts på med olika saker.

Politikerna lade år 2003 till "sexuell läggning” som en grupp skyddad av hets mot folkgrupp-lagen.