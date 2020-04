Senaste dygnet: 3 coronadöda i Finland – 130 i Sverige

Sverige fortsätter dra ifrån andra nordiska länder i den globala coronastatistiken.

Men inte på ett bra sätt.

Vid 14-tiden idag uppdaterade den svenska Folkhälsomyndigheten med ytterligare 130 döda jämfört med igår. Exakt vilket datum respektive person dött anges inte, då siffrorna ständigt släpar efter. Samtidig hade 613 nya smittade rapporterats in. Per en miljon har nu Sverige 132 döda personer.

Jämfört med Finland är detta extremt.

Sedan igår har Finland rapporterat in 132 nya smittade samt tre döda. Den totala dödssiffran är nu uppe i 75 personer, mot Sveriges 1.333. Per en miljon har Finland 14 döda, nästan en tiondel av Sveriges.

I Danmark är det 12 nya dödsfall och totalt 321 coronadöda; 55 per en miljon. Norge har totalt 150 dödsfall och 28 döda per en miljon. Island har totalt 8 coronadöda, 23 per en miljon.

Mika Salminen, direktör på finländska Institutet för hälsa och välfärd, förklarar i DN den låga dödligheten med landets tuffa restriktioner. "Inte på att Finland befinner sig i en annan fas än Sverige."