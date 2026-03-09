"Short-time pain": Kusliga krigspropagandan i amerikansk media

– Short-term pain for the long term-gain.

Detta budskap – att kriget mot Iran är kostsamt i början men kommer belöna sig på sikt – har mer eller mindre ordagrant upprepats av en lång rad amerikanska journalister, politiker och företrädare för Trump-regeringen den senaste veckan.

En videosammanställning som sprids på sociala medier visar hur frasen återkommer gång på gång. Inte minst hos Fox News, som brukar vara ledande när det gäller att propagera för krig för Israel.

Irans svar på Israels och USA:s krig har fokuserat mycket på att sabotera ekonomiskt för det amerikanska imperiet genom att bland annat blockera Hormuzsundet, något som har fått oljepriserna att skjuta i höjden och börserna att falla. Iran har också slagit ut mycket dyrbar utrustning på USA:s baser i arabvärlden, och nött ut en stor del av det begränsade robotlager som USA har för att skjuta ner missiler.