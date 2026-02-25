Sida-chef utvisad från Somalia efter bråk med svenska ambassadören

I december 2023 slöts en uppgörelse mellan Sverige och Somalia. I utbyte mot bland annat 100 miljoner kronor i bistånd skulle Somalia ta emot tvångsutvisade medborgare.

De första 40 miljonerna betalades via Världsbanken, som senare drog sig ur.

När nya lösningar skulle tas fram uppstod motsättningar mellan ambassadören Joachim Waern och Sidas biståndschef Anna Saleem Högberg. Hon ansåg att vissa krav skulle bryta mot svensk lag och mot gällande regelverk.

I ett meddelande till biståndschefen varnade ambassadören, enligt DN, för åtgärder från Somalias sida:

"Somalierna har även funderingar på att skriva till UD om hur illa de tycker att samarbetet fungerar, vilket jag i dagsläget har avrått ifrån."

Han skrev också att hon skulle ringa honom för att diskutera en lösning:

"Annars kommer det inte funka, och då behöver jag fundera på hur jag ska gå vidare."

Kort därefter kom formell kritik från somaliskt håll. Och i mars förklarades den svenska biståndschefen persona non grata – utan några protester eller motåtgärder från svenskt håll.

Beslutet fattades formellt av Somalias utrikesminister. Enligt uppgifter till DN drevs processen av två nära medarbetare till premiärministern, kallade "Vännen" och "Kusinen", som haft svenskfinansierade uppdrag med månadslöner på över 100.000 svenska skattekronor.

Utrikesdepartementet uppger att man inte kommenterar enskilda fall "av hänsyn till förhållandet till andra länder".

Biståndsminister Benjamin Dousa (M) hävdar att Somalia "ensidigt" fattat beslutet.

Efter ett regleringsbrev i maj 2025 betalades ytterligare 60 miljoner ut via FN-organet UNDP.

I dag arbetar varken ambassadören eller biståndschefen kvar i Somalia.